Almirante Brown: emotivo homenaje a Sandro a 81 años de su nacimiento

En un nuevo aniversario de su nacimiento, el Municipio de Almirante Brown recordó a Sandro con una serie de murales dedicados al reconocido cantante popular, ubicados en la intersección de la avenida Espora y Blas Parera, en las inmediaciones de la necrópolis donde descansan sus restos.
Región19/08/2026

Sandro4Las obras reflejan distintos momentos de la trayectoria artística de “El Gitano” y fueron realizadas por artistas locales en el marco del Programa de Embellecimiento Urbano del Instituto de las Culturas Brown, con el objetivo de mantener viva la memoria de una de las figuras más queridas de la cultura popular argentina.

En esta oportunidad, la intervención artística estuvo a cargo de los muralistas Tin y Heber Martínez, quienes realizaron las obras para acompañar y homenajear a sus fieles admiradoras, que cada 19 de agosto se acercan a la necrópolis para recordar al artista en el aniversario de su nacimiento.

“Hoy cumpliría 81 años Roberto Sánchez, el artista que marcó a toda una generación y se convirtió en uno de los máximos exponentes de la cultura popular de nuestro país. Por eso, en Almirante Brown lo recordamos y homenajeamos con mucho cariño”, indicó Mariano Cascallares.

Con estos murales la Comuna browniana continúa homenajeando a personalidades y figuras destacadas de la Argentina.

 

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