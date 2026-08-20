Carne vacuna en mínimos de 20 años: el consumo se desploma y desnuda la crisis del mercado interno

Hay estadísticas que necesitan economistas y otras que se explican mirando una parrilla. Que el consumo de carne vacuna haya caído hasta 46,3 kilos por habitante al año, el menor nivel en más de dos décadas, pertenece a la segunda categoría. La Argentina exporta más carne y consigue mejores precios afuera, mientras puertas adentro el mercado se achica. Para una economía que pretende mostrar normalización, no es precisamente un detalle folclórico.

Los números de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) son contundentes. El promedio móvil a julio quedó 9,4% debajo del registrado un año antes. Son 4,8 kilos menos por argentino. Entre enero y julio, el volumen destinado al mercado interno alcanzó 1,202 millones de toneladas equivalentes res con hueso, con una contracción interanual del 12% y 163.400 toneladas menos.

Hay una explicación productiva. La faena también retrocedió. Durante los primeros siete meses de 2026 se procesaron 7,09 millones de cabezas, 9,8% menos que en igual período del año pasado. Frente al máximo de 2023, la caída llega al 17,8%.

Parte de ese descenso responde al propio ciclo ganadero. Después de años de liquidación, comenzó una mayor retención de hembras destinada a recomponer stock. En julio representaron el 44,3% de la faena. Es una señal razonable desde la lógica productiva de mediano plazo, pero tiene una consecuencia inmediata: menos animales disponibles hoy.

La producción acompañó el movimiento. Entre enero y julio alcanzó 1,689 millones de toneladas res con hueso, 6,8% menos interanual. El mayor peso promedio de los animales, que llegó a 244 kilos en julio, permitió amortiguar parcialmente la reducción.

El mundo compra mientras la mesa argentina se achica

El contraste aparece del otro lado de la tranquera. Mientras disminuye el abastecimiento doméstico, las exportaciones crecieron 8,8% interanual durante los primeros siete meses y alcanzaron 487.200 toneladas equivalentes res con hueso.

Estados Unidos ganó protagonismo después de la ampliación de su cuota, mientras China continúa encabezando las compras por volumen e Israel conserva una participación relevante. Sólo durante junio ingresaron US$427,8 millones por exportaciones, 40,4% más que un año atrás. El precio promedio de exportación fue de US$7.880 por tonelada, casi 30% superior al registrado doce meses antes.

Para el negocio exportador hay, entonces, buenas noticias. Y sería absurdo considerar malo que la Argentina venda carne al mundo. El problema económico aparece cuando el crecimiento de esa demanda coincide con menor producción disponible y un mercado interno que pierde volumen.

Ahí termina la discusión ganadera y comienza la economía política.

La carne vacuna tiene una particularidad argentina: funciona casi como un termómetro doméstico del ingreso disponible. Cuando una familia empieza a sustituir cortes, reducir cantidades o espaciar compras, no está haciendo teoría económica. Está administrando el bolsillo.

La estabilización de los precios después de las fuertes subas del primer trimestre tampoco produjo una recuperación significativa del volumen consumido. Ese punto merece atención. Que algo deje de aumentar aceleradamente no significa que vuelva a ser accesible. Una cosa es desacelerar la inflación y otra, bastante distinta, recomponer capacidad de compra.