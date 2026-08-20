Las PyMEs al límite: se rompe la cadena de pagos y crece el riesgo de cierres y pérdida de empleo

La cadena de pagos es una de esas expresiones económicas que parecen abstractas hasta que se rompe. Una PyME demora el cheque de su proveedor, éste posterga otro pago, alguien deja para después una inversión y, algunos casilleros más adelante, aparecen suspensiones, salarios demorados o directamente una persiana que no vuelve a levantarse. Industriales Pymes Argentinos (IPA) advierte que una de cada cuatro pequeñas y medianas empresas ya registra atrasos. La crisis industrial ingresó así en una fase bastante más peligrosa.

El deterioro venía anunciándose. Menores ventas, costos difíciles de absorber y capacidad productiva ociosa fueron quitándole oxígeno al entramado fabril. Ahora empieza a escasear algo todavía más elemental: capital de trabajo para mantener funcionando la rueda.

Daniel Rosato, presidente de IPA, sostiene que durante los últimos años desaparecieron más de 3.000 empresas industriales y alrededor de 78.000 empleos. La entidad viene reclamando una declaración de emergencia económica, social y productiva y advierte sobre cierres cotidianos de fábricas. En abril ya había señalado una ruptura de la cadena de pagos en prácticamente todos sus eslabones.

Los datos oficiales confirman que la industria está lejos de trabajar a pleno. El INDEC registró en mayo una utilización de la capacidad instalada de apenas 58,4%, incluso por debajo del 58,9% del mismo mes de 2025. Dicho sin econometría: alrededor de cuatro de cada diez máquinas potencialmente disponibles no estaban produciendo.

Y el problema no es solamente cuánto se produce. El índice de producción industrial manufacturero había retrocedido 2,8% interanual en abril y acumulaba una caída de 2,4% durante los primeros cuatro meses del año.

Cuando una PyME deja de pagar, el problema cambia de escala

Una fábrica puede soportar algunos meses vendiendo menos. Puede reducir inventarios, negociar con proveedores, refinanciar obligaciones o resignar rentabilidad. Lo verdaderamente complicado comienza cuando esas defensas se agotan.

Si el cliente demora el pago, la empresa posterga al proveedor. El proveedor hace lo mismo con otro. El cheque que debía cancelar una obligación pasa a financiar involuntariamente la siguiente. La falta de demanda se transforma entonces en falta de liquidez y la recesión empieza a reproducirse dentro del propio entramado productivo.

Eso explica la gravedad de la advertencia de IPA. Las PyMEs no son un apéndice pintoresco de la economía argentina. Constituyen una pieza decisiva del empleo privado y, sobre todo, de su distribución territorial: talleres, metalúrgicas, textiles, fábricas alimenticias y proveedores que sostienen actividad mucho más allá de los grandes centros industriales.

La discusión, además, empieza a ser política. El modelo económico privilegia estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y apertura comercial, pero las PyMEs reclaman una política específica que contemple las condiciones concretas de producción. Rosato volvió a cuestionar este mes la falta de recuperación del mercado interno y sostuvo que la industria manufacturera se vuelve cada vez más difícil de sostener.

No toda empresa ineficiente debe sobrevivir eternamente protegida de la competencia. Pero tampoco existe una economía desarrollada que considere irrelevante perder capacidades industriales, proveedores y conocimiento productivo acumulado durante años. Una máquina apagada puede encenderse mañana. Recuperar una empresa cerrada y trabajadores dispersados es bastante más difícil.

Por eso la cadena de pagos marca una frontera. Cuando el problema era vender poco, todavía había empresas resistiendo la recesión. Cuando una de cada cuatro empieza a atrasarse para pagar, son las propias empresas las que comienzan a financiar la crisis de las demás.

Y una economía puede discutir durante meses si la macro finalmente acomodará a la micro. Las PyMEs tienen un inconveniente mucho menos teórico: necesitan llegar abiertas hasta ese día.