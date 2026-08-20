Otermín anunció una nueva edición de Expo Lomas

Será del 10 al 13 de septiembre

El intendente Federico Otermín, junto a la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria General, Aldana Scillama, recibieron a empresarios, emprendedores, artesanos, artistas, escritores y representantes de instituciones, entidades educativas y clubes para presentar Expo Lomas.

En esta oportunidad, la feria industrial, comercial y cultural se realizará del 10 al 13 de septiembre en la Plaza Grigera en el marco del 165° aniversario de Lomas de Zamora. Las jornadas serán de 15 a 21, a excepción del viernes 11, que la exposición abrirá sus puertas a las 10 para la participación de las escuelas de la ciudad, y se podrá acceder desde Av. Hipólito Yrigoyen y también por Manuel Castro.

Quienes asistan tendrán la posibilidad de recorrer stands de empresas y emprendedores, Feria Artesanal, Feria del Libro y postas con información institucional, además de disfrutar espectáculos artísticos y una amplia oferta gastronómica. A su vez, habrá propuestas complementarias en el jardín, foyer y sala del Teatro del Municipio, en el Museo Americanista y en el Patio de las Esculturas.

En el marco de la presentación, Otermín agradeció a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, al Consejo Federal de Inversiones y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Banco Provincia. “Estamos muy entusiasmados con esta nueva edición de Expo Lomas, un espacio de encuentro para la familia que pone en valor nuestro entramado productivo y la potencia de la cultura lomense. En el Gobierno de la Comunidad queremos defender a quienes invierten en nuestros barrios, a los trabajadores y a nuestros artistas, por eso esperamos que esta exposición contribuya a fomentar el consumo, generar vínculos virtuosos entre productores y darle fuerza a nuestra identidad”, destacó el Intendente.