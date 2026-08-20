Otermín anunció una nueva edición de Expo Lomas

Expo Lomas vuelve a Plaza Grigera del 10 al 13 de septiembre con empresas, emprendedores, artesanos, libros, gastronomía y espectáculos. La propuesta buscará reunir producción, comercio y cultura local en cuatro jornadas abiertas a toda la comunidad.
Región20/08/2026

NOTA 4Será del  10 al 13 de septiembre

El intendente Federico Otermín, junto a la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria General, Aldana Scillama, recibieron a empresarios, emprendedores, artesanos,  artistas, escritores y representantes de instituciones, entidades educativas y clubes para presentar Expo Lomas.

En esta oportunidad, la feria industrial, comercial y cultural se realizará del 10 al 13 de septiembre en la Plaza Grigera en el marco del 165° aniversario de Lomas de Zamora. Las jornadas serán de 15 a 21, a excepción del viernes 11, que la exposición abrirá sus puertas a las 10 para la participación de las escuelas de la ciudad, y se podrá acceder desde Av. Hipólito Yrigoyen y también por Manuel Castro.

Quienes asistan tendrán la posibilidad de recorrer stands de empresas y emprendedores, Feria Artesanal, Feria del Libro y postas con información institucional, además de disfrutar espectáculos artísticos y una amplia oferta gastronómica. A su vez, habrá propuestas complementarias en el jardín, foyer y sala del Teatro del Municipio, en el Museo Americanista y en el Patio de las Esculturas.

En el marco de la presentación, Otermín agradeció a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, al Consejo Federal de Inversiones y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Banco Provincia. “Estamos muy entusiasmados con esta nueva edición de Expo Lomas, un espacio de encuentro para la familia que pone en valor nuestro entramado productivo y la potencia de la cultura lomense. En el Gobierno de la Comunidad queremos defender a quienes invierten en nuestros barrios, a los trabajadores y a nuestros artistas, por eso esperamos que esta exposición contribuya a fomentar el consumo, generar vínculos virtuosos entre productores y darle fuerza a nuestra identidad”, destacó el Intendente.

 

Te puede interesar
NOTA 3

Gray solicitó a Kicillof que la Provincia participe en la licitación de AYSA

Región20/08/2026
Fernando Gray pidió a Axel Kicillof que ABSA participe de la licitación por AySA para que la Provincia tenga un lugar en la futura gestión del servicio. El intendente advirtió que una privatización sin compromisos de expansión podría postergar las obras de agua y cloacas que todavía necesitan miles de familias del Conurbano.
NOTA 1

Los alimentos vuelven a ganarle a los salarios en el GBA

Región20/08/2026
La canasta alimentaria alcanzó los $647.880 en los barrios bonaerenses y acumula un aumento del 20,4% durante 2026. El contraste entre alimentos e ingresos expone el límite más sensible de la desaceleración inflacionaria: el IPC afloja, pero llenar el changuito sigue consumiendo una porción creciente del bolsillo.
Lo más visto
NOTA 1

Wilde detenidos persecuciones por robos “escruche”

Policiales18/08/2026
Los operativos se realizaron en Wilde Oeste y terminaron con cuatro sospechosos detenidos. Llevaban escaleras, barretas, herramientas, pasamontañas y hasta “miguelitos” preparados para complicar una eventual persecución. Los investigadores buscan determinar si ambos grupos estaban conectados.
 
NOTA 3

Gray solicitó a Kicillof que la Provincia participe en la licitación de AYSA

Región20/08/2026
Fernando Gray pidió a Axel Kicillof que ABSA participe de la licitación por AySA para que la Provincia tenga un lugar en la futura gestión del servicio. El intendente advirtió que una privatización sin compromisos de expansión podría postergar las obras de agua y cloacas que todavía necesitan miles de familias del Conurbano.