Brown: “Al bebe su cuna” promueve hogares seguros para recién nacidos

El Municipio de Almirante Brown continúa fortaleciendo el programa “Al bebé su Cuna”, una importante política pública destinada a acompañar a las familias durante los primeros días de vida de los bebés y promover hogares seguros para los bebés recién nacidos.

En este marco la jefa de Gabinete, Paula Eichel, visitó los hogares de familias del distrito que recibieron cunas y ajuares, y supervisó el material entregado como parte de esta iniciativa de la Comuna browniana.

La propuesta se desarrolla en el marco del Programa Materno Infantil y tiene como principal objetivo contribuir a disminuir la morbimortalidad materno infantil mediante la promoción de factores protectores y la prevención de factores de riesgo, con especial énfasis en las recomendaciones para un sueño seguro del recién nacido.

Durante este año ya se entregaron 42 cunas a familias de Almirante Brown. La selección de las personas beneficiarias contempla distintas variables para garantizar la equidad en el acceso al cuidado integral de la salud del recién nacido, entre ellas factores médico-sanitarios (como la prematurez) y factores socioeconómicos.

Las cunas son producidas por una cooperativa local, mientras que los ajuares son adquiridos por el Municipio y están conformados por un colchón, dos juegos de sábanas, toallas y una manta de polar. Tanto las cunas como los ajuares respetan las recomendaciones y normativas de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Además de la entrega de estos elementos, el programa brinda información vinculada al sueño seguro, la posición adecuada del bebé para dormir y los cuidados necesarios para prevenir situaciones de riesgo.

“Desde el Municipio seguimos acompañando a las familias de Almirante Brown durante una etapa tan importante como la llegada de un nuevo integrante. Con este programa no solo entregamos una cuna y un ajuar, sino que también promovemos información y herramientas para favorecer el sueño seguro y prevenir factores de riesgo”, remarcó Mariano Cascallares.