Milei pierde su arma más poderosa: las redes ya no alcanzan para tapar la crisis cotidiana

Durante años, Javier Milei tuvo una ventaja que buena parte de la dirigencia argentina tardó demasiado en comprender: mientras otros políticos usaban las redes sociales para comunicar lo que hacían, él construyó buena parte de su poder dentro de ellas. El ecosistema libertario no era un accesorio de campaña. Era fábrica de identidad, militancia, agenda y enemigos. Pero algo empezó a fallar en esa máquina. Y los números ya permiten verlo.

Un relevamiento elaborado por la consultora Ad Hoc junto con Onclusive, sobre información pública recopilada entre diciembre de 2023 y julio de 2026, registra una pérdida sostenida de centralidad digital del Presidente y un deterioro de la capacidad de movilización de las principales cuentas libertarias.

El dato más interesante no es que se hable menos de Milei. Es que quienes todavía hablan de él consiguen menos respuesta.

Las quince cuentas libertarias con mayor interacción durante 2026, entre ellas Gordo Dan, Therealbuni, Trumperizar, agarra_pala y La Derecha Diario, realizaron 5.022 menciones al Presidente en abril. En junio fueron 3.766 y en julio, 3.697. La tropa sigue formada, pero dispara bastante menos.

El fenómeno se vuelve todavía más evidente cuando se observa el rendimiento. Entre mayo y julio, agarra_pala redujo 17,8% sus menciones a Milei, mientras las interacciones de esas publicaciones cayeron 39%. No es solamente menor producción. Es menor capacidad de entusiasmar a la propia audiencia.

Del ejército digital al desgaste del producto Milei

El Presidente llegó a dominar la conversación política con una combinación difícil de enfrentar desde la comunicación tradicional: hiperactividad, lenguaje propio, stream, influencers, memes y una comunidad capaz de convertir una consigna presidencial en tendencia antes de que muchos adversarios terminaran de redactar un comunicado.

Ese dispositivo no desapareció. Gordo Dan y el universo de Las Fuerzas del Cielo continúan teniendo capacidad de intervención. Lo que cambió es el terreno sobre el cual trabajan.

La conversación total sobre Milei alcanzó un pico extraordinario de 13 millones de menciones en febrero de 2025, aunque por una razón poco festejable para cualquier gobierno: el estallido del caso $LIBRA. En junio de 2026 cayó hasta 3,7 millones, el registro más bajo del período relevado.

También Milei bajó el volumen de su propia maquinaria. Durante julio realizó 1.139 automenciones, contando publicaciones y republicaciones desde su cuenta que incluían su apellido. Es 28,4% menos que su promedio mensual de 2026.

Y aparece otro movimiento político revelador. Cuando escasean noticias de gestión capaces de convertirse espontáneamente en material militante, la conversación se desplaza hacia el enemigo.

Entre enero y julio, "Kukas" reunió 553 mil menciones y VLLC otras 543 mil. Mientras tanto, conceptos vinculados directamente con la gestión quedaron bastante atrás: BCRA alcanzó 279 mil menciones, superávit 121 mil y riesgo país 100 mil.

Dicho en castellano de almacén: resulta más sencillo conseguir interacción puteando al adversario que explicándole al tipo que espera el colectivo por qué su vida debería estar mejor.

El algoritmo tiene un límite bastante antiguo: la realidad

Los escándalos también fueron erosionando una de las grandes fortalezas simbólicas del mileísmo: presentarse como aquello que venía desde afuera para terminar con "la Casta".

Según Ad Hoc y Onclusive, la negatividad digital llegó al 52% durante el caso $LIBRA, trepó al 56% con las controversias alrededor de ANDIS y Espert y alcanzó 57% durante el caso Adorni en abril de 2026. Entre febrero de 2025 y julio de este año, la palabra "Casta" acumuló casi cinco millones de menciones y sus mayores picos coincidieron con crisis del propio oficialismo.

Eso sí es políticamente peligroso. Una palabra creada para marcar al enemigo empezó a viajar de regreso hacia quien la convirtió en bandera.

El deterioro digital, además, encuentra correspondencia fuera de las pantallas. Pulso Research registró en julio que el 49,2% responsabilizaba a las decisiones del gobierno de Milei por la situación económica, frente al 38,8% que todavía señalaba a la administración anterior. El viejo recurso de cargarle toda la factura al pasado empieza a perder rendimiento.

Pulsar UBA detectó otra señal: quienes no se identifican con ningún espacio político alcanzaron el 42% en junio de 2026. La identificación con La Libertad Avanza quedó en 8%. No significa que toda esa gente haya encontrado una alternativa. Significa algo quizá más incómodo: una porción creciente no encuentra dónde poner la expectativa. Ahí está el problema que ningún especialista en redes puede solucionar desde una computadora.

El ecosistema digital libertario fue extraordinariamente eficaz para construir identidad, disciplinar conversaciones y amplificar a Milei. Puede seguir siendo una formidable herramienta electoral. Pero la comunicación política tiene una limitación bastante antipática: no fabrica indefinidamente aquello que la experiencia cotidiana desmiente.

Cuando el problema está en el empleo, el salario, el comercio que vende menos, la tarjeta que se paga como se puede o el colectivo que alguien toma cada mañana para ir a trabajar, la batalla cultural encuentra una frontera mucho más resistente que cualquier algoritmo.

Milei construyó poder entendiendo antes que sus adversarios que la política también ocurría en una pantalla. Ahora enfrenta la segunda parte de aquella lección: se puede gobernar la conversación durante mucho tiempo, pero todavía no inventaron un retuit capaz de gobernar la realidad.