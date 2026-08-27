Gray entregó 121 pares de lentes gratuitos a vecinos en Echeverría

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, realizó la entrega de 121 pares de lentes a 79 personas como parte del Programa Oftalmológico Social. El acto se llevó a cabo en el Palacio Municipal.



“Desde el Municipio seguimos desarrollando este programa tan importante para el distrito. Todas las personas que necesiten lentes puedan obtenerlos de manera gratuita y así mejorar su calidad de vida”, manifestó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Inclusión y Asistencia, César Galo; y la coordinadora de Servicio Comunitario, Natalia Juárez.



Previo a la entrega de los anteojos, profesionales de la salud de la Comuna realizaron controles de agudeza visual para determinar el tipo de lentes que necesitaban los solicitantes, quienes luego eligieron los marcos.



El Programa Oftalmológico Social es una política del Gobierno local destinada a la detección, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de visión para mejorar la salud y la calidad de vida de quienes no pueden acceder a este servicio.