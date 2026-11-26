Cráteres “Femeninos”
Ya desde el siglo XVII, se comenzaron a nombrar las características
La Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés)
El más grande y fácilmente observable es Catharina. Este cráter
Cráter Mitchell: de modestas dimensiones y de forma circular, con
Cráter Sheepshanks: se ubica muy cerca del norte de la Luna,
Sociedad Astronómica.
Sobre la cara visible de la Luna no pude identificar más cráteres
Según indican los registros de IAU, la mayoría de estos cráteres
Algunos ejemplos de estos cráteres son los siguientes:
Cráter Tereshkova: nombrado en honor de la primera mujer que
Cráter Chawla: lleva este nombre por Kalpana Chawla (1962-
Fue parte de los siete miembros de la tripulación que murieron en el
Cráter Sklodowska: es un cráter de impacto ubicado también
Sklodowska-Curie (1867-1934), esposa de Pierre Curie, primera
Nobel. Resulta interesante mencionar que el cráter Pierre Curie se
Extraído del libro “LA LUNA - Guía para conocerla y disfrutarla” de Jorge Luis Cabrera.