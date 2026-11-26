Ya desde el siglo XVII, se comenzaron a nombrar las características de la Luna a medida que se descubrían principalmente como homenaje a científicos masculinos y figuras históricas. Esto se debe sobre todo a que las mujeres se veían excluidas de la educación formal y científica.

La Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) desde 1919 tiene la responsabilidad de aprobar los nombres que se le proponen para los elementos astronómicos, incluidos los cráteres de la Luna. A pesar de esto, el porcentaje aceptado de nombres de mujeres no ha aumentado.

De hecho, buscando datos de nomenclatura en la Luna de la IAU, se comprueba que existen 1608 cráteres con nombre, de los cuales 1577 tienen nombres de personas reales. Y aunque hay 38 pequeños cráteres de especial interés con nombres de pila femeninos, el número de cráteres lunares que llevan nombres de mujeres reales que fueron científicas, ingenieras o exploradoras específicas es 31, o sea menos del 2%.

Tratando de identificar cráteres “femeninos” visibles mediante telescopios de aficionado, analizando todas las fotografías que obtuve de la Luna en diferentes fases y fechas, solamente logro ubicar cinco, todos visibles durante la fase cuarto creciente.

El más grande y fácilmente observable es Catharina. Este cráter fue nombrado así por el astrónomo italiano Giovanni Riccioli, en honor de Santa Catalina de Alejandría, mártir cristiana del siglo III. Riccioli, a partir de 1651, fue el primero en comenzar a nombrar las características de la Luna. De los 147 cráteres que etiquetó con nombres de personas, solo dos correspondían a mujeres; además de Santa Catalina, nombró un pequeño cráter de 41 x 28 km como

Hypatia, que fue una matemática, astrónoma y filósofa de Alejandría cuando Egipto era una provincia del Imperio Romano de Oriente. Cráter Maury: algo difícil de ubicar ya que tiene solo 18 km de diámetro.

Se lo denominó en honor de Antonia Caetana de Paiva Maury (1866-1952), destacada astrónoma estadounidense que formó parte de las Harvard Computers, un grupo de mujeres astrónomas y “computadoras humanas” del Observatorio de la Universidad de Harvard.

Cráter Mitchell: de modestas dimensiones y de forma circular, con un diámetro aproximado de 18 km. Nombrado en honor de María Mitchell (1818-1899), astrónoma estadounidense del siglo XIX. Se lo puede ubicar sobre el borde este del gran cráter Aristóteles.

Cráter Sheepshanks: se ubica muy cerca del norte de la Luna, es de forma circular y tiene un diámetro de 25 km. Este cráter de impacto lleva el nombre de Anne Sheepshanks (1794-1855), que no fue astrónoma o científica, sino una benefactora británica que a través de sus donaciones contribuyó con las actividades de la Real

Sociedad Astronómica.

Sobre la cara visible de la Luna no pude identificar más cráteres lunares con un epónimo dedicado a la mujer.

Según indican los registros de IAU, la mayoría de estos cráteres “femeninos” son pequeños y se encuentran fuera de la vista de la Tierra, en la cara oculta.

Algunos ejemplos de estos cráteres son los siguientes: Cráter Easley: es un pequeño cráter de impacto que tiene un diámetro de menos de 10 km y obtuvo su nombre en el año 2021 en honor de Annie Jean Easley (1933-2011), una de las primeras afroestadounidenses en trabajar como científica informática en la NASA, además de destacarse por su campaña contra la discriminación.

Cráter Tereshkova: nombrado en honor de la primera mujer que fue al espacio, la cosmonauta rusa Valentina Vladimirovna Tereshkova (1937- actualidad), que orbitó la Tierra 48 veces durante casi tres días sola y a bordo de la cápsula Vostok 6. El cráter, de solo 31 km de diámetro, se encuentra en el borde del Mare Moscoviense.

Cráter Chawla: lleva este nombre por Kalpana Chawla (1962- 2003), la primera astronauta de origen indio que viajó al espacio.

Fue parte de los siete miembros de la tripulación que murieron en el desastre del transbordador espacial Columbia en el año 2003, cuando la nave se desintegró durante su reingreso a la atmósfera terrestre. Este cráter pequeño de 14 km de ancho se encuentra al lado del cráter Clark de 49 km de diámetro y que se nombró en honor de Laurel Clark (1961-2003), la otra astronauta que falleció en la misma misión.

Cráter Sklodowska: es un cráter de impacto ubicado también en el lado oculto, pero justo después del limbo sudeste, y solo es parcialmente visible desde la Tierra en condiciones especiales de libración e iluminación. Se lo nombró en homenaje de María

Sklodowska-Curie (1867-1934), esposa de Pierre Curie, primera mujer en obtener un Premio Nobel y única en lograr dos Premios

Nobel. Resulta interesante mencionar que el cráter Pierre Curie se ubica cercano al Sklodowska y también en la zona de libración, pero sobre la cara visible de la Luna.

Extraído del libro “LA LUNA - Guía para conocerla y disfrutarla” de Jorge Luis Cabrera.