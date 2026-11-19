Por Florencia Belén Mogno.

El rock constituye un espacio de expresión musical en el que las influencias de distintas épocas encuentran nuevas formas de manifestarse a través de proyectos que recuperan la fuerza de sus sonidos originales.

Dentro de ese panorama, las bandas emergentes encuentran en la creación de material propio una oportunidad para construir una identidad artística y generar un vínculo con el público. Las referencias a exponentes del género también funcionan como punto de partida para desarrollar un lenguaje musical propio, en el que las influencias se integran con nuevas búsquedas sonoras.

En ese contexto, surge SKINNYS un proyecto nacido en 2023 en Neuquén y quienes actualmente presentaron su primer álbum homónimo y una Live Session. En este marco, Grupo Mediatres dialogó con la banda para conocer más sobre la construcción de su identidad musical, el proceso de producción de su primer disco y los desafíos de su crecimiento dentro de la escena del rock.

Un sueño musical cumplido

Skinnys nació hacia fines del 2023 como proyecto. ¿Cómo se produjo el encuentro entre ustedes y de qué manera comenzó a tomar forma la identidad musical de la banda?

Skinnys: La banda nace a fines de 2023, cuando nos conocemos Lautaro Lozano y Julián Alzaga. Después de intercambiar nuestros gustos, influencias y estilos musicales, decidimos empezar a juntarnos con nuestras guitarras para compartir ideas y empezar a componer. Desde el primer momento hubo una conexión y una sinergia musical entre nosotros. Compartíamos el gusto por los mismos estilos y bandas, y eso hizo que todo fluyera. Empezamos a poner sobre la mesa canciones, letras, melodías y bases de guitarra que cada uno tenía, y así fueron surgiendo las primeras composiciones de Skinnys. El proyecto terminó de tomar forma cuando incorporamos a los otros dos músicos, que completaron la base de la banda con el bajo y la batería. Ahí empezamos a trabajar nuestras propias canciones, combinándolas con covers de bandas que nos gustan. Eso nos permitía ampliar el repertorio, disfrutar de tocar juntos y seguir consolidándonos.

Su propuesta recupera elementos del rock y hard rock de los 70 y 80. ¿Cómo conviven esas referencias con la intención de construir un sonido propio y qué aspectos consideran fundamentales para definir la personalidad de Skinnys?

Skinnys: Creemos que todo músico tiene influencias que vienen de la música con la que creció y que escuchó a lo largo de su vida. En nuestro caso, están muy marcadas por el rock y el hard rock de los 70 y 80, con bandas como Aerosmith, Guns N’ Roses, Van Halen, Kiss o Bon Jovi, entre tantas otras. Lo que más nos identifica de esa época es el protagonismo de la guitarra eléctrica, esos riffs potentes y melodías que son parte fundamental de las canciones. En cuanto a la personalidad de Skinnys, nos gustan las canciones que combinan fuerza y melodía. Buscamos bases potentes, buenos riffs y ese juego de intensidades que permite generar distintos climas y emociones. También le damos mucha importancia a las letras. Intentamos reflejar experiencias personales, sentimientos y situaciones que nos atraviesan, pero con las que cualquiera pueda identificarse, porque al fin y al cabo compartimos muchas de las mismas realidades y problemáticas.

El primer álbum homónimo recorre distintas experiencias y emociones. ¿Cómo fue el proceso de composición?

Skinnys: El proceso de composición y grabación del disco tuvo dos grandes etapas. La primera fue con la formación original de la banda, con la que lanzamos nuestro primer EP a fines de 2024, producido y grabado en Neuquén Capital, nuestra ciudad. La segunda llegó hacia fines de 2025, ya con la formación actual, integrada por Damián Tambuki (bajo) y Fernando Galina (batería), además de Julián Alzaga y Lautaro Lozano, en guitarras. Juntos grabamos las seis canciones restantes y decidimos presentarlas en formato de live session, buscando transmitir la fuerza y la energía que nos caracteriza cuando tocamos en vivo. Así completamos nuestro primer álbum homónimo.

Para la producción del disco trabajaron junto a Nicanor Villanueva, ¿cómo fueron esas experiencias de grabación?

Skinnys: Para el lanzamiento de nuestro primer EP trabajamos con Nicanor Villanueva (productor de Santa Fe) y fue fundamental para ayudarnos a encontrar el sonido que buscábamos. Queríamos que esas primeras canciones reflejaran nuestra identidad, con una impronta más hard rock, guitarras al frente y mucha potencia. Nicanor supo interpretar esa idea y darle la vuelta de rosca que necesitábamos. Quedamos muy conformes con el resultado. La experiencia de grabar en estudio siempre es muy enriquecedora porque permite experimentar con sonidos, arreglos y recursos que quizás en vivo no se pueden reproducir de la misma manera. De todas formas, nosotros somos bastante fieles a nuestra formación: dos guitarras, bajo, batería, voces y coros.

A lo largo de su recorrido se presentaron en distintos escenarios, ¿cómo fue ese proceso de crecimiento dentro de la escena musical?

Skinnys: La verdad es que el crecimiento de Skinnys fue bastante rápido. Si bien comenzamos a formar la banda a fines de 2023, para febrero de 2024 ya estábamos haciendo nuestro debut y tocando incluso fuera de nuestra ciudad. A partir de ahí empezó un camino de muchísimas fechas y experiencias que nos permitieron ir ganando nuestro lugar en la escena de Neuquén y Río Negro. El 2025 fue un año clave. Mientras terminábamos de componer y grabar nuestro primer disco, empezamos a tocar cada vez más seguido y el nombre de Skinnys comenzó a hacerse conocido en la región. Lo más lindo fue empezar a reconocer caras entre el público, gente que venía a vernos una y otra vez. Ese acompañamiento nos llenó de energía, orgullo y, sobre todo, de ganas de seguir trabajando. También creemos que fue fundamental la seriedad con la que encaramos el proyecto desde el principio.

Durante febrero trajeron su música a Buenos Aires. ¿Qué significó para ustedes trasladar su propuesta a otro espacio y encontrarse con públicos de diferentes escenas musicales?

Skinnys: Durante 2026 tuvimos dos giras por Buenos Aires, una en febrero y otra en octubre, y ambas fueron experiencias increíbles que significaron un crecimiento enorme para la banda.

Buenos Aires tiene una escena de rock muchísimo más amplia, con una gran cantidad de espacios, propuestas y público que consume música en vivo constantemente. Para una banda del interior como la nuestra, poder formar parte de ese circuito representa una oportunidad muy importante para mostrar nuestra música y llegar a nuevos oyentes.Lo más gratificante fue ver cómo ese trabajo empezó a dar sus frutos.

De cara a los próximos desafíos. ¿Qué proyectos tienen por delante?

Skinnys: Actualmente estamos trabajando en nuestro segundo disco, con la idea de comenzar a grabar las primeras maquetas hacia fines de este año o principios de 2027. Nuestro objetivo es que para mediados del año que viene podamos entrar de lleno en la grabación. También tenemos en mente trabajar con un productor que nos interesa mucho, aunque todavía hay varias cuestiones por definir. Lo importante es que el proyecto ya está en marcha y tenemos muchas ganas de mostrar esta nueva etapa de Skinnys. En paralelo, queremos seguir creciendo en la escena regional y volver a Buenos Aires, ampliando nuestro recorrido y llegando a nuevos públicos.

Para escuchar a Skinnys

Spotify: https://open.spotify.com/album/1LD1lOYKbLkRxWHPEhs8Wr?si=8zomVL9zSrCsJZegH-74rw

Fuente fotografías: prensa de Skinnys Nancy Hougham