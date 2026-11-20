Por Grupo Mediatres .

La autora e investigadora llegará este 21 de noviembre a Alfa Librería para compartir “7. El número perenne”.

Entre esas representaciones, el número siete se destacó por su aparición en distintas tradiciones y manifestaciones de la vida cotidiana. Los siete días de la semana, las siete notas musicales y los siete chakras constituyen algunos de los ejemplos que permiten reconocer su permanencia en diferentes ámbitos del conocimiento y las creencias.

Las interpretaciones sobre este número también abrieron interrogantes acerca de su relación con lo sagrado, el cosmos y la experiencia humana. En ese sentido, su estudio permite establecer conexiones entre la historia, la filosofía, las corrientes espirituales y los lenguajes simbólicos.

En este contexto, la periodista, escritora e investigadora María Eugenia Kromholc llegará a Tandil el próximo 21 de noviembre para presentar su primer libro, “7. El número perenne”. La actividad tendrá lugar a las 18.30 en Alfa Librería, ubicada en Pinto 736, según la información difundida sobre el encuentro.

Una presentación literaria en Tandil

El rabajo, publicado por Esotérica Conejo Blanco – Casa Editora, reúne varios años de investigación y propone un recorrido por las representaciones del siete en antiguas civilizaciones, la filosofía, la alquimia, y el Tarot, entre otros.

Asimisno, la publicación está organizada en siete capítulos y plantea una aproximación que va más allá de la numerología. Su propuesta consiste en analizar los números como construcciones simbólicas vinculadas con ideas sobre el tiempo, el cosmos, los procesos de transformación y la condición humana.

Uno de los ejes centrales de la investigación gira en torno a una pregunta clave: si el siete posee un carácter sagrado por naturaleza o si fue la propia humanidad la que le otorgó esa condición a partir de su observación e interpretación del mundo.

A partir de ese interrogante, Kromholc establece conexiones entre culturas y tradiciones separadas por diferentes períodos históricos y distancias geográficas. La intención es reconocer cómo una misma representación logró conservar su relevancia dentro de imaginarios y sistemas de pensamiento diversos.

Durante la presentación en Tandil, la autora compartirá los principales ejes de su investigación, las preguntas que dieron origen a la publicación y algunas de las relaciones que permiten identificar la presencia del siete en distintas culturas.

La trayectoria de María Eugenia Kromholc

Kromholc es periodista, escritora, investigadora de lenguajes simbólicos y docente de Tarot y desde hace más de diez años desarrolla estudios vinculados con las tradiciones esotéricas, la historia del Tarot, la mitología y la filosofía hermética.

A su vez, es creadora de Casa Esotérica Conejo Blanco, un espacio cultural y librería especializada de la Ciudad de Buenos Aires, y fundadora del sello editorial Esotérica Conejo Blanco – Casa Editora. Su actividad también incluye la participación como expositora en congresos nacionales e internacionales de Tarot y la conducción de “Ritual”, un programa radial dedicado a los símbolos, los mitos y los interrogantes de la condición humana.

La presentación de “7. El número perenne” se realizará el sábado 21 de noviembre, a las 18.30, en Alfa Librería (Pinto 736), Tandil. La actividad permitirá conocer una investigación que reúne distintas perspectivas sobre un símbolo presente en numerosas expresiones de la historia y la cultura.

Fuente fotografías: prensa María Eugenia Kromholc.

Más información sobre el libro:

https://www.tiendaesotericaconejoblanco.com.ar/productos/7-el-numero-perenne/