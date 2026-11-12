“Desde el Arrabal”: un recorrido por las luces y sombras de la vida a través del tango

Por Florencia Belén Mogno.

La música y el teatro constituyen dos expresiones artísticas capaces de construir relatos, recuperar historias y transmitir emociones a través de diferentes lenguajes. En ese cruce, las canciones adquieren un papel central como herramientas narrativas que permiten explorar experiencias personales y colectivas.

Dentro de ese universo, el tango representa una expresión cultural vinculada con las vivencias, los sentimientos y las historias que atraviesan distintas generaciones. Sus melodías y letras ofrecen un espacio para abordar los encuentros, las despedidas, los sueños y las contradicciones propias de la vida.

Por su parte, las propuestas escénicas que integran música, actuación y poesía permiten desarrollar experiencias artísticas en las que las distintas disciplinas dialogan para construir una narrativa. De esta manera, el escenario se convierte en un espacio donde las historias encuentran nuevas formas de expresión.

En este marco, Candela Zubeldía y Lucía Sempértegui presentan “Desde el Arrabal”, un espectáculo original de “Mujeres en Poesías y Canciones” que propone un recorrido por las experiencias de dos hermanas artistas decididas a apostar por sus sueños y abrirse camino en el mundo.

Un relato de sueños, desafíos y tango

La historia tiene como protagonistas a Criollita y Pebeta, quienes, desde el arrabal que las vio crecer, emprenden un viaje atravesado por las ilusiones y los desafíos que aparecen en sus vidas.

De esta manera y a través de canciones de tango, la propuesta se consolida como una invitación para que el público pueda recorrer diferentes momentos de ese camino, con sus luces y sombras.

La producción combina narración, interpretación musical y una puesta en escena que recupera el espíritu del género. Con una duración de 75 minutos, el espectáculo cuenta con las actuaciones de Lucía Sempértegui como Criollita y Candela Zubeldía en el papel de Pebeta.

Una propuesta artística que reúne distintas disciplinas

“Mujeres en Poesías y Canciones” es un proyecto musical y teatral impulsado por Zubeldía y Sempértegui. La iniciativa invita al público a acompañar a sus protagonistas en un viaje sin tiempo, o de todos los tiempos, hacia los aspectos más recónditos, sinceros y originales del alma.

En ese sentido, las artistas desarrollan una propuesta escénica que reúne diferentes expresiones y recursos creativos para construir una experiencia atravesada por la música, la poesía y la interpretación.

La idea, el libro y la dirección de “Desde el Arrabal” están a cargo de Candela Zubeldía y Lucía Sempértegui. El acompañamiento y los arreglos musicales corresponden a Laura Zilber y Gisela Weisz, mientras que Juan Pablo Maicas realizó los arreglos vocales.

El equipo artístico se completa con la coreografía de Gabriela P. Manildo y Evelyn Alfonso, la iluminación y técnica de Alexei Samek, la utilería de Carlos Roberto Zubeldía, las fotografías de Delfina Núñez y el diseño de Federico Onsari.

Después de una primera presentación exitosa, lanobra tendrá su única función este viernes 13 de noviembre, a las 21, en el Complejo Belgrano, ubicado en avenida Belgrano 2608. Las puertas abrirán a las 20.

Las reservas pueden realizarse a través de "este formulario" (https://forms.gle/8TocXiFU5dku3aAt8), con la posibilidad de abonar en boletería. Asimismo, se encuentran disponibles las entradas a través de "Passline" (https://www.passline.com/eventos/desde-el-arrabal).

Fuente fotografías: Candela Zubeldía y Lucía Sempértegui.