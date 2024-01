El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°3 de Lomas de Zamora suspendió este miércoles el procedimiento de consulta pública dispuesto por el Gobierno Nacional para definir el aumento de tarifas del transporte público (trenes y colectivos), por lo que se interrumpieron lo aumentos planteados por la Secretaría de Transporte.

La resolución del juzgado responde al planteo que hizo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien cuestionó el sistema que implementó el Gobierno para expresarse sobre el tema, que consiste en dejar un comentario en la web del sitio Mi Argentina.

La resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 19 de enero, establecía un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo.

Gray sostuvo que "es insólito que hayan convertido la audiencia pública del aumento de transporte en un formulario web en el que realizas un comentario de hasta 5.000 caracteres y finaliza la participación", y añadió que, "de esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes".

"No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía", remarcó el intendente, que se mostró asimismo "muy preocupado por el esquema tarifario que propone el gobierno nacional", ya que adujo que "aumenta el costo de los boletos de colectivos en un 251 por ciento y de trenes del 169 al 247, según la línea".

El intendente de Estaban Echeverría lamentó que "cada mañana, miles de vecinas y vecinos de nuestro distrito se trasladan a sus trabajos y en muchos casos toman dos y tres transportes públicos", y señaló: "estos aumentos, junto a los anunciados de luz y gas, solo les dificultarán más la vida a las trabajadoras y los trabajadores".

DESCARGAR EL FALLO JUDICIAL AQUÍ: doc1411545986_240124_195907.pdf

La Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había confirmado previamente el rechazo a un planteo del intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverría para frenar los aumentos del gas.

Los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco desestimaron el pedido de Gray para habilitar la feria judicial y tratar una acción de amparo que pretendió, primero, la suspensión del proceso para aumentar las tarifas y, luego, los resultados de la audiencia pública que se celebró entre el 8 y el 9 de enero pasados.

"No es dable inferir, ni menos aún tener por verificado que el transcurso de la feria pudiese frustrar la tutela de los derechos cuya protección pretende", replicaron los jueces.

Gray -añadieron- "no logró acreditar que la demora impuesta por el receso judicial pudiese entrañar un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos".

Luego de la manda judicial el intendente de Esteban Echeverría manifestó que "este esquema de consulta se limitaba a dejar comentarios de 5.000 caracteres en una web. Logramos detener un método que no aseguraba la participación de toda la sociedad. Como destacamos en el recurso, una audiencia pública no debería convertirse en un simple posteo en redes sociales. No es apropiado llevar a cabo un aumento que afectará a miles de familias a espaldas de la ciudadanía, sin un proceso de participación transparente".