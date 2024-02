Por Joaquín Paganetti

El flamante Presidente del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL), Esteban Perié, habló con Humanidad sobre la composición y objetivos de este nuevo espacio, además de contar las expectativas frente al Festival Mundial de la Juventud, que se realizará en comienzos de marzo en Sochi, Rusia, y marcará a los 110 argentinos elegidos para asistir al evento, entre los que se encuentra Perié.

También profundizó sobre el posicionamiento del gobierno de Javier Milei en el escenario internacional actual y la mirada que se tiene del país euroasiático. Además, habló de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales y de los líderes favorables al multilateralismo, entre los que posicionó al candidato republicano Donald Trump.

-¿Cuándo se empezó a pensar la creación de este espacio?

-Fue después de nuestro viaje al primer Congreso Parlamentario de Rusia y América Latina en octubre de 2023. Ya veníamos teniendo vínculos y estaba armado el Comité argentino para el Festival Mundial de la Juventud. Las palabras del Presidente Vladimir Putin en esa conferencia nos terminó de hacer entender la importancia de armar el CICRAL. Él habló de la fuerza de los países latinoamericanos para levantarse, además de la justicia social y que las relaciones en el nuevo mundo multipolar deben ser de mutua cooperación, y no de imposición como ocurre actualmente, con Estados Unidos marcando las condiciones e interviniendo. Rusia tiene otros términos completamente distintos: desarrollo mutuo, crecimiento y beneficios compartidos.

-El desafío es muy ambicioso: reúne no solo a Rusia con Argentina sino con toda América Latina

-Así es. Mucha gente viaja a Rusia para formarse o hacer negocios, pero sin un paraguas institucional para desarrollar sus vínculos. Por eso nace este esquema, para construir colectivamente. De otra forma queda en la persona que viaja con frecuencia, que yo llamo «los paseadores», y que no son parte de los que potencian las individualidades desde lo colectivo. Nosotros somos los que construimos. Por eso este centro tiene personas vinculadas al mundo sindical; a las universidades con Camila Kian; al sector energético; a las cámaras de comercio.

-¿Cómo van a ser las actividades teniendo en cuenta la amplitud territorial?

-Cada país va a definir en su momento. Algunos tienen más posibilidades por la cercanía con los gobiernos, pudiendo así firmar convenios de divulgación, como es el caso de Bolivia donde pronto va a ser el lanzamiento. En otros casos como Ecuador es más difícil por una institucionalidad complicada sumergida en la violencia.

-¿Hay rusos dentro del Centro?

-Por ahora no, pero es la idea. El intercambio va a ser de esa manera. Lo que ocurre es que ya nos vamos al Festival Mundial de la Juventud en Sochi, y el setenta por ciento de los participantes del CICRAL vamos a viajar.

-¿El idioma es un obstáculo?

-En principio sí, porque no lo vez ni de casualidad al ruso. Yo estoy a favor de que los idiomas que se aprenden en las escuelas tengan que ver con hacia dónde potencias tu nación. ¿Si tu mayor socio comercial es Brasil, por qué no hay portugués en las escuelas? Si China es un gran socio comercial, ¿por qué poca gente sabe chino? Es parte de cambiar los paradigmas.

Esteban Perié (Presidente) y Lucas Adrián García (Vicepresidente), de Misiones a Rusia.

-¿El CICRAL cuenta con financiamiento estatal?

- No. Formamos parte de la Fundación Victoria, que tiene un observatorio de relaciones internacionales y es de Misiones. Es un proyecto privado de la sociedad civil.

- ¿Pertenecen a un partido político?

- No, es apartidario. Muchos de los integrantes somos peronistas pero concebimos las relaciones internacionales sin prejuicios ideológicos. Si queremos vender máquinas agrícolas no importa si vos sos capitalista, comunista, yanqui. Esos errores los comete Milei, desvinculándonos de BRICS, o metiéndose en conflictos armados.

- ¿Crees que sigue la idea de Rusia como la Unión Soviética?

- La rusofobia nace de la prensa occidental. Para Estados Unidos todo lo que sea ruso, chino, musulmán, lo desconocido, es posible terror. Siempre redujeron el vínculo al peligro y al comunismo, pero en Rusia el comunismo dejó de existir hace más de 30 años. El proyecto de Putin no tiene nada que ver con el comunismo. Es mucho más cercano a una tercera posición, al peronismo, porque es un capitalismo de Estado. Hay gente que hace mucha plata pero el Estado controla y toma decisiones sobre las ramas estratégicas de su nación.

-En la Argentina pareciéramos ir por el camino contrario.

-Lo de Milei me parece un error garrafal, porque el mundo va hacia la multipolaridad y la eliminación de las relaciones carnales con Estados Unidos y con el dólar. Tenemos que comerciar en nuestras monedas. Ya pasó la etapa del dólar, ahora hay que construir una de mayor igualdad.

-¿Y va a poder desarrollarse bien el CICRAL con los lineamientos del gobierno de La Libertad Avanza?

- Sí. Milei cometió errores tremendos como la vinculación con Taiwán, perjudicando las relaciones con uno de los socios comerciales más importantes como lo es China, al igual que el traslado de la Embajada argentina a Jerusalén, y el regalo de helicópteros a Ucrania, involucrándonos en conflictos innecesarios. Son errores diplomáticos, pero como sociedad civil podemos opinar de estos temas.

-Es decir que no temen censura.

-No. No tenemos ninguna representación en el gobierno o partidaria y cada uno se hace cargo de sus posicionamientos. A pesar de las diferencias, las relaciones comerciales se van a seguir fortaleciendo. Queremos que más gente de Rusia venga a Argentina y viceversa, para potenciar sus negocios y capacidades intelectuales. Lo ideológico no tiene que afectar el desarrollo mutuo de los países.

-¿Entonces Milei no es un impedimento para las relaciones ruso-argentinas?

-Es un show político. Lo vemos con China. Se tuvieron que volver a sentar a la mesa, pedir disculpas, celebrando los años de relaciones diplomáticas. Es decir, Milei, el mundo no es una locura como vos pensás. Hay criterios, tradiciones. Quizá lo que hace es un símbolo. No es un impedimento.

brics

-¿Y el no ingreso al BRICS no es una política concreta que va más allá del «show político»?

-Lo del show me refiero a los helicópteros. Es un error garrafal porque Argentina no se tiene que meter en ningún tipo de conflictos bélicos. No queremos involucrarnos en cuestiones de otros países. Javier Milei está alineado a ideas en decadencia, que son la polaridad, la dolarización, y la desregulación del Estado. Mientras todos los países están regulando, interviniendo y hablando de nacionalismo, él hace lo contrario. Está viviendo un sueño que no es real. Por eso decide no entrar a los BRICS.

-¿Es decir que nadie puede detener el mundo multipolar, ni siquiera Donald Trump si gana las elecciones?

-Trump está en línea con la multipolaridad, contrario a Joe Biden. En su gestión lo demostró. Frenó el envío de tropas a Irak, piensa mucho más para adentro en términos de industria nacional, es menos intervencionista en conflictos armados. Por eso también dicen que tiene un buen vínculo con Putin y China. Se juntó con todos, a diferencia de Biden que dice barbaridades y decide meterse en el conflicto China-Taiwan. Eso es provocación.

-Para finalizar, ¿cuál es la expectativa del Festival Mundial de la Juventud?

-Va a ser tremendo lugar para rosquear con gente de todo el mundo. Para llegar vamos a hacer una escala en Adís Abeba, Etiopía, de ahí a Moscú y luego a Sochi. Se van a potenciar las relaciones sur-sur. Además hay dos etapas. La primera es la del festival en sí mismo, y la segunda va a ser de viajes regionales. Cada delegación va a ser enviada a distintas partes de Rusia para hacer vínculos. En mi caso me toca Kamchatka.

