8M: las mujeres marchan contra el hambre, el ajuste y el DNU

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el colectivo feminista se concentrará nuevamente este viernes frente al Congreso de la Nación y también en distintas ciudades del interior del país.

En esta jornada de movilización, las mujeres se unirán para protestar contra el hambre, el ajuste, el DNU y para reafirmar su defensa del aborto legal.

El 8 de marzo, los colectivos feministas convocan a las mujeres a reunirse en la Plaza del Congreso a partir de las 16 en Hipólito Irigoyen y Solís. Habrá ollas, verdurazos e intervenciones artísticas.

A las 17, la movilización tomará las calles, partiendo desde 9 de Julio hacia el Congreso. Una hora después, el evento terminará con la lectura de un documento que resaltará las demandas y aspiraciones del colectivo Ni Una Menos.

Bajo el lema #ParoInternacionalFeminista, el llamado a salir a la calle en defensa del Aborto Legal Seguro y Gratuito será respaldado por diversos colectivos feministas, incluyendo al Ni Una Menos, Inquilinas Agrupadas y Mamá Cultiva.

Las concentraciones se realizarán también en diversas ciudades del interior, como Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan y Paraná, entre otras, con las mismas consignas. .

Más allá de las diversas actividades programadas, el Gobierno confirmó que descontará el día a las empleadas públicas que este viernes adhieran al paro convocado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa que brinda diariamente en la Casa Rosada. A pesar de sus definiciones, el funcionario se encargó de aclarar que se trata de una medida que trasciende la fecha del movimiento de mujeres y no descartó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género programe alguna actividad.

"Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día", precisó Adorni.

Asimismo, el portavoz reveló: "Si hay alguna actividad relacionada con el Día de la Mujer a la tarde la vamos a distribuir".