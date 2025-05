Paro de colectivos: qué reclaman los choferes del norte, oeste y sur del GBA

Por Rodrigo Lescano

Tras fracasar las negociaciones entre la UTA, los empresarios del transporte y el Gobierno, este martes se realiza un paro que afecta a más de 300 líneas de colectivos del AMBA. El gremio conducido por Roberto Fernández reclama un salario básico de $1.700.000, mientras que las empresas ofrecieron $1.270.000 más una suma no remunerativa, propuesta que fue rechazada por insuficiente. El Gobierno, que se niega a aumentar subsidios ni homologar subas superiores al 1% mensual, calificó la medida como “paro extorsivo”.

En este marco, Grupo Media 3 dialogó con Bonifacio Espinoza, delegado de la línea 60, Marcelo Cuella, chófer de la empresa Almafuerte, y Daniel Limina, conductor de la 520, para profundizar los motivos de este paro, sus opiniones sobre los trabajadores del Grupo DOTA y Metropol que no se adhirieron y qué soluciones deberían tomarse.

-¿Qué situaciones llevaron a que este martes la UTA haya convocado a un paro nacional?

-Bonifacio Espinoza: Se llegó al paro porque, desde febrero, el gobierno no se sienta a dar una solución y los empresarios no ofrecen nada. Lo que proponen es vergonzoso: un aumento del 6% hasta julio, en cuotas, con bonos no remunerativos. Los compañeros no llegan a cubrir sus necesidades básicas y tienen que salir a buscar otro trabajo, lo que les provoca un desgaste total.

-Marcelo Cuella: Los choferes de transporte de pasajeros estamos atravesando un momento crítico. Nuestro sueldo no alcanza. No podemos pagar la luz, tenemos hijos que van al colegio y no llegamos. Muchos estamos comiendo arroz blanco desde el día 20 porque no nos alcanza para más. Por eso pedimos una recomposición salarial urgente.

También sufrimos inseguridad y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. El paro de mañana nos parece totalmente acertado. Y si hay que hacer un paro por tiempo indeterminado, hay que hacerlo.

-Daniel Limina: Deberíamos estar cobrando hace rato 2 millones o 2 millones y medio de pesos, y venimos discutiendo y peleando por eso desde hace años. Hoy la prioridad número uno para los choferes es el salario. Está muy bajo, demasiado bajo.

En segundo lugar, la obra social también está en pésimas condiciones. Hay muchas falencias: no dan turnos, y cuando los dan hay que cumplir un protocolo larguísimo. La gente está muy disconforme. Faltan remedios oncológicos, no hay cobertura real. Hay contratos de tres meses,jubilaciones con haberes que no alcanzan y condiciones totalmente irregulares.Se dio este paro porque las bases dijeron basta.

-Esta medida de fuerza se decretó luego de diversas protestas de chóferes a la conducción de Roberto Fernández…

-B: Me parece perfecto que los compañeros se manifiesten. Hubo manifestaciones en la sede central del sindicato y en las seccionales de zona norte y oeste. Hay mucha bronca, pero falta que se pongan a la cabeza los dirigentes.

-M: Tuvimos que meter presión a todos los dirigentes que tenemos en la UTA para que se despierten, para que levanten la cabeza y vean la problemática que atravesamos todos los trabajadores del transporte de pasajeros.

-D: Hace tiempo venimos diciendo que los trabajadores tienen que salir, y este lunes salieron a discutir. Fue como decir: “Paro o nada”. No quedaba otra opción. Y lo importante es que fuimos a reclamar de forma pacífica, sin líos ni violencia, por algo justo: una mejora salarial. Algo que necesitan las familias de los choferes y conductores. Hoy las bases están muy enfrentadas con el gremio.

-¿Qué rol juega Miguel Bustinduy, representante gremial de los chóferes del grupo DOTA la cual no adhiere al paro?

-D: Bustinduy se fue de la UTA y lo único que hizo fue dividir aún más el gremio, cuando él mismo estuvo 26 años adentro. Este señor se dedicó a perjudicar a los choferes: golpeó a compañeros que reclamaban derechos, echó gente por exigir lo que les correspondía. Todo esto con el respaldo de DOTA, que usó su peso en la UTA para ejercer presión sobre quienes se animaban a reclamar. Él y su agrupación, la UCRA, destruyeron el gremio.

-M: Tiene que dar un paso al costado, como todos los que no quieren poner el pecho por el transporte y por los trabajadores. Lo mismo digo de Roberto Fernández. Ninguno de los dos sirve. Acá hace falta alguien que represente de verdad a los trabajadores en la UTA, alguien que levante la cabeza y pelee. La interna entre ellos dos no nos sirve.

-D: Hay que sacarse de la cabeza que (el conflicto N.de.R) es una interna porque el problema de los chóferes es nacional. Afecta a todos los trabajadores del país.

-¿Qué medidas deberán tomarse después del paro para conquistar los reclamos?

-M: Le pedimos a DOTA que se sume. Es parte del transporte de pasajeros y no puede querer hacer su propio juego. Tiene que unirse a este reclamo genuino que estamos haciendo todos los trabajadores y choferes.

Algunos dicen que hay que romper los carnets del gremio, pero no, esa no es la solución. La UTA es de todos los trabajadores. Lo que exigimos es que quienes la dirigen salgan a pelear por todos los compañeros que la estamos pasando muy mal.

Bustinduy dice que el paro de mañana no va a servir, que no se va a lograr nada. Pero nosotros ya empezamos una medida de fuerza, y si hay que perder, se pierde. El trabajador no muere de rodillas: muere de pie, siempre. Vamos a seguir con esta lucha porque es la única forma de conseguir algo.

-B: Nosotros pertenecemos a la UTA, pero estamos en contra de la dirigencia. Somos exigentes y críticos, porque hemos llegado a situaciones de crisis justamente por culpa de ellos. Por eso, siempre vamos a estar exigiendo al sindicato y siendo una oposición activa.

Creemos que el sindicato debe desarrollar un plan de lucha organizado desde las bases, desde abajo, a través de los cuerpos de delegados y asambleas, haciendo partícipes a los compañeros. Los choferes tienen que involucrarse en esta lucha. Nada se va a conseguir si no hay participación de la gente. Desde arriba no se va a resolver nada; tiene que ser con el protagonismo de los trabajadores.