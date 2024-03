“Los Derechos Humanos son para todos”

La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un mensaje en sus redes sociales en el Día de la Memoria, en el que reivindicó a "las víctimas del terrorismo" ocasionadas por agrupaciones políticas, al mismo tiempo que cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

"Los DDHH son para Todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000", escribió ayer domingo. En el video se ve a un hombre contando su testimonio cuando perdió a su hijo en aquella oportunidad a manos de un atentado.

En su testimonio, Isaac Barrios revela como sucedió la tragedia donde su hijo falleció: “El 6 de diciembre de 1977 Juan es asesinado en un atentado terrorista de Montoneros”, agregando las tristes palabras del hombre sobre aquel suceso.

En el debate presidencial del 1° de octubre del año pasado, previo a la elección general, Javier Milei jugó una carta fuerte en el bloque de Derechos Humanos y Convivencia Democrática del debate presidencial, en el que afirmó que “no fueron 30 mil" los desaparecidos en la última dictadura militar. “Son 8.753”, precisó el candidato libertario.

Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad", planteó Milei antes de lanzar aquella cifra en Santiago del Estero.

Además, indicó: "Estamos en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los ‘70 hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso

Cristina también habló

La ex presidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, compartió mediante sus redes sociales una conmemoración del Día de la Memoria, la verdad y la justicia. En X, (ex Twitter), la ex vicepresidente compartió un extenso testimonio con imágenes de cuando se recuperaron los terrenos de la ESMA, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención.

“Un día como hoy, hace 20 años, acompañé al Presidente Néstor Kirchner al acto de recuperación de lo que fuera el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, la ESMA. Tal vez, el lugar más emblemático de la tragedia política, económica y social que envolvió a todos los argentinos en aquellos años y de la que, aún hoy, sufrimos las consecuencias”, detalló.