Karina Milei impulsa su poder territorial al estilo “peronista”

Finalmente, el presidente comenzó a comprender la política y a verla: sin poder territorial no hay posibilidades de gobernar. Esto es algo que lo tiene claro el Peronismo en su amplio espectro, desde siempre, así como “gobernar es crear trabajo”, atrás venía la “cláusula” de “gobernar es tener territorio propio”. Ese campo no es abstracto: representan voces, dirigentes, legisladores y levantamanos que permiten sostenerte en el poder. “El Jefe” Karina Milei, se adelanta a la jugada de Victoria Villarruel, la otra tapa del sándwich que tiene a Milei como el “jamoncito”.

El objetivo que se proponen desde su círculo es poder armar un espacio con el que poder tener predominancia en el armado de listas y así "purificar" la estructura partidaria.

Aunque resulta llamativo que no haya referentes porteños en un evento lanzado en la CABA la razón es sencilla: todavía no se consiguió la construcción de liderazgos propios en ese distrito. La figura de mayor reconocimiento vinculado a Javier Milei es el legislador porteño Ramiro Marra, quien fue uno de los precursores del lanzamiento del libertario a la política. Sin embargo, a pesar de mantener una relación de amistad con el libertario, Karina Milei no le confió el liderazgo del nuevo partido.

Ninguno de los candidatos a diputados nacionales que tuvo Milei en las últimas dos elecciones figuran como eventuales figuras de ese nuevo partido en la Ciudad. La vicepresidenta Victoria Villarruel es la titular del Partido Demócrata en la provincia de Buenos Aires; el jefe de bloque de LLA en Diputados, Oscar Zago, es el principal líder nacional del MID; y la canciller Diana Mondino no tiene cartas credenciales en el mundo político y tampoco podría hacerlo de manera continua por su rol institucional.

Los diputados que entraron para reemplazar a aquellos que pasaron a la gestión nacional en diciembre de 2023 (Milei, Villarruel y Mondino) casi no son reconocidos por la militancia libertaria. La única excepción es Nicolás Emma, presidente porteño del Partido Libertario, el espacio que hasta hace unos años parecía consolidarse como el más representativo del mileismo. Esto cambió poco después de que Milei ganara las elecciones en 2021, cuando cortó todo vínculo con Emma.

Aunque no lo dicen en público, desde La Libertad Avanza buscan crecer en cantidad de afiliados en base a quienes antes estaban afiliados al Partido Libertario. Bastan ver los tuits de los nuevos armadores designados por Karina Milei en la CABA, en los que detallan cómo es el proceso de desafiliación partidario.

La hermana del Presidente se encargó personalmente de designar a los encargados de armar el nuevo partido de Milei en cada uno de los distritos del país. Por decir algunos, en CABA está Juan Pablo Scalese; en Córdoba el diputado nacional Gabriel Bornoroni; en Mendoza la diputada Lourdes Arrieta; en Corrientes el diputado Lisandro Almirón; entre otros. Todos ellos cuentan con el sello de aprobación de Karina, que es casi la corporización de la voluntad de Javier Milei.

La dirigencia libertaria se apresta a avanzar por estos meses a consolidar una base dirigente para comenzar con lo que algunos de ellos llaman una "renovación hacia dentro" de La Libertad Avanza. Un dirigente que conoce los movimientos de la secretaria general de la Presidencia lo expresó de la siguiente manera: "Estamos en una primera etapa de empujar a la casta, pero también necesitamos hacer una limpieza hacia dentro de la alianza. Estamos empezando a filtrar por convicciones".

Durante el armado de listas de las pasadas elecciones no sólo hubo candidatos de partidos periféricos (como lo pueden ser UNITE, el MID, el Partido Libertario, el Partido Demócrata u otros), sino que varios referentes reconocen que en algunos distritos se llenó "de peronistas o de dirigentes de Juntos por el Cambio" que después no iban a responder a la estructura libertaria. "Hubo muchos distritos de la provincia de Buenos Aires que estaban llenos de gente de [Sergio] Massa", marca un dirigente libertario nacional.

Desde el partido La Libertad Avanza todavía no mensuran si el avance de este espacio puede traer un conflicto con los referentes que comparten alianza y forman parte de lugares estratégicos de la gestión nacional. Si Milei decide avanzar en una coalición con el PRO, los espacios se reducirían. Al parecer no está en los planes de Milei, ser una sucursal de Macri SA.