San Bernardo: Apartan al profesor acusado de maltratar alumnos

En medio de la convocatoria a sesión por la ley Bases y la reforma fiscal, UP busca “rechazar” el DNU 70/2023. A excepción de Máximo Kirchner, casi todo el bloque firmó el pedido.

Milei acusó a la ex mandataria de mantener un discurso de "pobreza intelectual notoria", una performance muy alejada al show de stand up que él mantuvo en la Fundación Libertad. Debió confesar que a mitad de año no habrá superávit.