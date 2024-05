Con las presencias de Axel Kicillof y Jorge Ferraresi, se inauguró el Centro Cultural Kirchner en la Isla Maciel

El 27 de abril de 2003 el ex gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner se convirtió en el nuevo presidente de todos los argentinos luego de que Carlos Menem renunciará a participar del Balotaje al cual ambos accedieron por ser los candidatos más votados con el 24 y 22 por ciento, respectivamente, en las elecciones presidenciales.

Con motivo de rendirle un sentido homenaje al ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse 21 años de aquel suceso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, inauguraron ante la presencia de miles de militantes y vecinos el Centro Cultural Kirchner en el antiguo predio de la ex Alianza de la Isla Maciel.

Durante su discurso de inauguración del flamante espacio cultural, el Jefe Comunal avellanedense recordó las visitas a la Isla Maciel de Néstor y Cristina Kirchner. "Néstor vino cuando empezó esta urbanización. Después de la persecución política a CFK, su primer acto político fue acá en la Isla", apuntó. Al tiempo, enfatizó que “esto es el legado de los mejores 12 años de la historia argentina".

En tanto, el secretario de Cultura y Promoción de las Artes de Avellaneda, Federico Bonaldi, remarcó este hecho como "muy importante" para la ciudad porque "en este espacio se ofrecerán una infinidad de talleres artísticos gratuitos; funcionará la nueva sede de la Escuela Municipal de Circo; y se trata de una obra arquitectónica muy bella".

Además, el funcionario municipal realizó fuertes críticas sobre la decisión de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner ubicado en el antiguo edificio del Correo Argentino del gobierno nacional encabezado por el libertario Javier Milei. "Nosotros marcamos un contrapunto porque ellos eliminan el nombre de CCK, nosotros reivindicamos la figura trascendental de este último tramo de la Democracia y un gran presidente como lo fue y seguirá siendo Néstor Kirchner", subrayó.

De acuerdo a lo informado por el Municipio de Avellaneda, el edificio inaugurado cuenta con 480 m2 cubiertos, distribuidos en 2 plantas y busca fomentar actividades y emprendimientos de interés cultural para esta comunidad. Tiene 3 aulas destinadas a talleres y un SUM en el cual funcionará la Escuela Municipal de Circo de Maciel. Además de cocina, comedor, núcleos sanitarios para personas con movilidad reducida y áreas administrativas.

Al respecto, Federico Bonaldi contó que la construcción del Centro Cultural Kirchner iba a estar financiado por el gobierno nacional, pero ante la decisión que tomó la actual administración con Javier Milei a la cabeza en parar las obras públicas, el municipio se tuvo que hacer cargo de toda la obra. " Nosotros desde Avellaneda decimos que la cultura es una prioridad, que las expresiones populares son una prioridad y que nuestros vecinos son nuestra prioridad", sostuvo en conversación con LA TERCERA.

Luego, ponderó la figura del ex presidente Néstor Kirchner. "Néstor forjó una nueva esperanza para todos nosotros. Néstor fue una pieza fundamental en la reconstrucción de la Argentina. No hay que olvidarlo Jamás ni mucho menos permitir que nada ni nadie nos haga vedar esa historia ", sostuvo, para luego contar que " a partir de su fallecimiento me empiezo a comprometer en política y su testimonio me conmovió profundamente, al punto de adoptar un nivel de conciencia nacional que hasta ese momento no lo tenía".

Por su parte, la aclamada actriz Rita Cortese sostuvo que “el arte no debe ser un adorno”, “el futuro no debe ser tierra arrasada”, y festejar que haya un “un CCK en CABA y ahora un segundo, en Avellaneda”.

Además de la mencionada artista, participaron del evento personalidades destacadas de la cultura tales como Víctor Laplace, Cristina Banegas, Lidia Borda, Daniel Melingo, Luis Ziembrowski, Guillermo Marcos, entre otros artistas.

Como así también la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, ministros del gabinete bonaerense: Cristina Álvarez Rodríguez; Andrés “Cuervo” Larroque, Gabriel Katopodis, Silvina Batakis, Pablo López, Walter Correa, Javier Rodríguez; Agustina Vila; intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza; de Ensenada, Mario Secco; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Berisso, Fabián Cagliardi; de La Plata, Julio Alak; la diputada Victoria Montenegro; el secretario general de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano; Roberto Baradel; Hugo Yaski