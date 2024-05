“Margaret Thatcher fue brillante”, aseguró el Presidente

Confeso admirador de la jefa de gobierno británico que en la década del 80 aplicó con mano de hierro políticas de ajuste y que del mismo modo condujo el conflicto bélico con Argentina, no pierde oportunidad de elogiarla. La pleitesía que le rinde a Tatcher es motivo de duras críticas de los excombatientes de Malvinas y dio pie a un duro cruce con Sergio Massa, cuando ambos estuvieron mano a mano en el debate presidencial.

Esta vez Milei aprovechó una entrevista con la BBC para reiterar su admiración por Tatcher. Atento a las cuestonamientos que le hace abrió también el paraguas y dijo que "hay que diferenciar". Su explicación fue que "hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?"

Consultado acerca de si interpreta como una provocación la visita que el actual canciller británico realizó a Malvinas, el Presidente fue categórico. "No, porque ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo", lo justificó. En esa línea, agregó que no lo tomó "como una provocación" y destacó el "diálogo de muy alta calidad" que tiene con Cameron.

“Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero si no es el momento para discutirlo hoy, bueno, se discutirá en otro momento”, dijo Milei sobre el reclamo argentino y defendió su planteo: “Me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor”.

-¿Diría que no es una prioridad para usted en este momento?- le preguntaron entonces en la entrevista

-No estoy diciendo que no sea prioritario. Estoy diciendo que hay un conjunto enorme de elementos en común en el que nosotros podemos trabajar con el Reino Unido, sin que tenga que estar discutiendo y peleándonos por un tema que entendemos que su solución va a demandar tiempo, porque estamos yendo por la vía diplomática—respondió el mandatario.

La relación con Estados Unidos, Israel y China

Otro de los temas de política exterior que abordó el jefe de Estado durante este reportaje fue la relación con Estados Unidos, Israel y China.

"Nosotros defendemos y apoyamos el derecho a la legítima defensa del pueblo de Israel. E Israel hace sus operaciones acorde a las reglas internacionales", sostuvo al ser indagado sobre el conflicto bélico con Palestina. E insistió con la idea de "mudar la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental".

En esa línea, volvió a negar que el país pueda convertirse en un foco de posibles atentados terroristas debido a su defensa irrestricta del Estado de Israel.

Respecto a la relación con China, volvió a decir que no hay conflicto con el país para realizar negociaciones entre privados y evitó emitir un juicio sobre su par Xi Jinping, debido a que no lo conoce.

"Nosotros, como liberales, tenemos una posición abierta con todo el mundo. Ahora, lo que podemos hacer en materia comercial, financiera, no necesariamente tiene que tener una contraparte política", expresó.

Al ser consultado respecto a su polémica frase durante la campaña electoral respecto a que los chinos son "asesinos", respondió que seguirá diciéndolo sobre los comunistas, que -según dijo- asesinaron a 150 millones de seres humanos.