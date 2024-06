Benjamín Veas, el destacado golfista browniano: "Mi mamá es mi ejemplo a seguir"

Benjamín Veas, uno de los destacados golfistas de Almirante Brown, se consagró campeón del Torneo Regional disputado en el Golf Club Argentino y le confirmó a LA TERCERA que cumplió "uno de sus mayores sueños deportivos".

Ya con el trofeo en sus manos, el consagrado deportista contó que cuando llegó al lugar, se dijo es este era su día, debido a que se sentía muy bien, pero nunca se imaginó que iba a terminar resultando una experiencia inolvidable en su carrera deportiva. "Fue una cancha la cual a mí siempre me resultó muy desafiante al ser un torneo que se disputa cuatro veces en el año. A mí se me escapó un montón de veces, estuve muchas veces cerca, pero nunca pude terminar cerrando bien como para obtener un victoria", reconoció.

En esa misma línea, la personalidad destacada de Almirante Brown narró acerca lo que se vino a la cabeza cuando se enteró de que se había consagrado campeón de la competencia y manifestó que "la cantidad de dificultades que tuve que atravesar, la cantidad de obstáculos que tuve que superar para estar ahí y obtener ese resultado". "Fue mucha carga emocional, muchos recuerdos y fue como una bocanada de aire fresco al decir pude estar acá, participar, ganar y de que puedo aún más", acotó.

De igual modo, Benjamín Veas para obtener el certamen de golf tuvo que sortear varias dificultades, entre ellas una grave lesión en la espalda producida a principios de año, aunque la superó gracias a una serie de entrenamientos realizados con su coach y preparador físico. "Básicamente mi preparación para este torneo y los anteriores se basó mucho en mi recuperación física, no tanto la parte técnica porque la estoy trabajando bastante menos. Me entrené todo lo que pude tanto físicamente como técnicamente", comentó acerca de cómo realizó su puesta a punto para disputar este campeonato.

Este logro se lo dedicó a sus padres quienes fueron los responsables de "encenderle una llamita en su corazón" a Benjamín Veas la pasión por el golf. "Son siempre mi ejemplo a seguir y sé que siempre estuvieron para mí en todo lo que necesite. Nunca me soltaron la mano. No tengo más que palabras de agradecimiento a mis padres", destacó.

La carrera deportiva de Benjamín Veas comenzó a los seis años luego de que su papá lo llevará a practicar golf a partir de un pedido de él, debido que se fascinó con el deporte cuando lo vio a Tiger Woods, uno de los máximos referentes, en la tele. "Le dije a mi papá qué quería probar para ver cómo era. Cuando me llegué, me dieron unos palos que tenían por ahí. Empecé a practicar para ver cómo me salían los tiros y me gusto mucho, pero me terminé enganchando más tarde con el golf", recordó.

Aunque nunca se imaginó que ese hecho le iba a marcar un antes y un después en su corta vida como deportista porque en su primer torneo disputado logró un tercer puesto que rápidamente lo terminaría colocando como una de las máximas promesas del golf argentino. "En esa competencia me di cuenta que esto era para mí y fue una experiencia que al día de hoy la sigo recordando ", sostuvo el golfista browniano quien en el 2010 fue declarado Personalidad Destacada de Almirante Brown por el Honorable Concejo Deliberante del distrito.

"A lo largo de mi trayectoria hubo varios momentos claves que son cuando quedé subcampeón argentino en un Sudamericano y la otra es una competencia que se llama "Promesas Cup" que se disputó de manera simultánea con el torneo de profesionales, el cual lo gané tras atravesar varias etapas de clasificación. Además, tuve la posibilidad de tirar un tiro con un profesional", agregó Veas quien tiene como referentes a su mamá quien es una gran luchadora y siempre fue un ejemplo a seguir y Tiger Woods porque superó todo tipo de obstáculos.

Para concluir, el ganador de varios títulos reflexionó que el golf ocupa "el primer lugar" en su vida, ya que es lo primero que él piensa cuando se levanta y lo último cuando se acuesta. "Siempre está presente. Siempre veo cómo puedo mejorar y qué es lo que puedo cambiar", amplió.