Por Agustín Ochoa Ortega.

La vida a menudo nos presenta desafíos inesperados que nos obligan a tomar decisiones cruciales, decisiones que definen quiénes somos y el camino que elegimos seguir. La historia de Luciano “Yiyo” Baldor, un destacado boxeador, es un claro ejemplo de cómo la adversidad puede convertirse en una fuente de inspiración y fortaleza.

En una entrevista exclusiva con el Grupo de Medios Mediatres, Baldor relató sus humildes comienzos en el mundo del boxeo, un camino que inició no por ambición de gloria, sino por una necesidad apremiante. "Todo arrancó por la escuela. Sufría de bullying y no sabía pelear", confesó el pugilista oriundo de Burzaco. "Empecé a entrenar y me comenzó a gustar el boxeo. Desde ese momento me empezaron a respetar aún más".

El acoso escolar, una experiencia dolorosa y común para muchos jóvenes, fue el catalizador que impulsó a Baldor a adentrarse en el pugilismo. Lo que comenzó como una búsqueda de técnicas de defensa personal se transformó en una pasión, en un camino de autodescubrimiento y empoderamiento.

"La enfrenté bien y entrenando a pleno, porque era re tímido aparte", explicó Baldor sobre cómo afrontó aquella difícil etapa de su vida. "Concentrándose en el entrenamiento y todo eso y bueno, seguía. Es como una terapia, viste, el entrenamiento y todo eso, una terapia, los sparrings, los sparrings me gustaba mucho".

Con un impresionante récord de 21 victorias, 4 derrotas y 1 nocaut, Baldor se ha consolidado como una de las figuras emergentes del boxeo argentino. Su palmarés incluye títulos nacionales y sudamericanos en la división gallo. Pero su historia no es solo de golpes y victorias, sino también de superar la timidez y encontrar en el entrenamiento una forma de terapia, un espacio para crecer y fortalecerse.

“Yiyo” Baldor recordó con cariño el nacimiento de su amor por el boxeo, un legado familiar transmitido de generación en generación. “Venimos de la pasión de mi abuelo, mi viejo, que ellos miraban boxeo de chico, miraba a Monzón, a Tyson y bueno, ahí empezamos los primeros pasos y bueno, me gustó. Arranqué en Adrogué con Rodrigo Benets y ahí me dijeron ponete los guantes a ver si te gusta y empecé a tirar las primeras manos con él y bueno, ahí empecé a gustar el boxeo”, relató. La pasión por el boxeo, arraigada en la tradición familiar, encontró en Baldor un digno heredero.

Tras haber superado ese complejo episodio en el colegio, Baldor se convirtió en uno de los boxeadores más laureados del país. “Un orgullo porque es muy difícil llegar. Parece fácil, pero es muy difícil llegar a ser campeón. Ya ser campeón argentino es una meta que es importante en el boxeo”, comentó con humildad, reconociendo el arduo camino recorrido para alcanzar sus logros.

En marzo de 2025, tras meses de preparación, Baldor se enfrentó al venezolano Michell Banquez por el título Fedelatin Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). A pesar de una fractura en el dedo durante el combate, demostró una resiliencia admirable, imponiéndose por decisión mayoritaria y consagrándose campeón. "Millones de emociones por la cabeza. La verdad que estaba re contento," expresó Baldor tras la victoria, recordando a su abuelo y el largo camino recorrido.

Esta victoria no solo le permitió recuperar protagonismo tras una derrota anterior, sino que también abre las puertas a nuevas oportunidades internacionales. Con el título Fedelatin gallo AMB en su poder, Baldor proyecta su carrera hacia el ámbito internacional, buscando defender su cinturón y ascender en el ranking mundial.

Pero el camino al éxito no lo ha recorrido solo. Su padre, quien también es su entrenador, ha sido un pilar fundamental en su carrera. “Es fanático, le gusta mucho el boxeo. Entrenamos a la par todos los días. Hace todos los gimnasios y a la par mía. Después yo, bolsa, mucho round de bolsa, mucho round de sombra. Entrenó a doble turno”, comenta Baldor, quien en 2021 fue declarado “Personalidad Destacada del Deporte”.

Para concluir, su padre le dedicó unas emotivas y sentidas palabras a “Yiyo”: “ Primero que estoy orgulloso de él día a día, que como persona es un genio, una gran persona y un gran deportista. Es un atleta, atleta. Lleva una vida muy sana, muy muy sana, porque para llegar a esto uno tiene que llevar una vida sobre todo muy sana. En la alimentación, cuidarse, no hacer cosas que hacen otros chicos a su edad. Cuando él ganó esto, él tenía 20 y pico de años, 25, 26 años. Y él los fines de semana en casa, encerrado. Y cuando te toca pelear tenés que estar muy concentrado. Dos meses antes nos avisaron para pelear con el chico este venezolano, que es muy buen boxeador”, cerró el papá de Baldor.