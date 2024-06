Karina Gobierna: Milei se desprende de funciones de gestión

"No es La Libertad Avanza una fuerza política con cuadros dirigenciales., todo es mucho más táctico, coyuntural. Por eso, sorprenden cuestiones como la forma en que echaron a Nicolás Posse, una persona con la que había tenido Milei una larga relación” aseguró Ricardo Roa, editor general del diario Clarín en los estudios de Canal 26 (La Mirada de Roberto García).

"Este es un gobierno que está mejor en la orientación de las cosas que en la gestión porque el trabajo diario está trabado por la falta de equipos y experiencia. Eso de juntar cuatro ministerios en uno y no haber definido cómo sería su funcionamiento no salió bien, es un disparate. Además, no tienen capacidad para nombrar a sus hombres de confianza".

El experimentado periodista se refirió a los ascensos que tendrían dirigentes experimentados como Francos y Sturzenegger en las estructuras de la Casa Rosada.

“Milei ganó poniendo a Guillermo Francos en lugar de Nicolás Posse. Es el funcionario que mejor saber hacer en política. Por su parte, la llegada de Federico Sturzenegger tiene que ver con alguien a quien consultar, un referente para los que tienen menos experiencia. No es una persona conflictiva que se vaya a meter en las internas del gobierno".

Ricardo Roa aseguró: "No está claro hoy quien es el líder del peronismo porque Cristina Kirchner sigue siendo una figura importante peor Axel Kicillof también aspira a conducir ese espacio". Sin embargo, incorporó a la disputa interna a una figura de peso global, Jorge Bergoglio. "El Papa Francisco, se ha metido a jugar mucho más. No sé si tuvo que ver con las denuncias contra Juan Grabois por las irregularidades en los comedores. Le tocaron un alfil, con denuncias graves. El miércoles 19/06 habrá una nueva misa para de reconocimiento a las madres que están en los comedores populares. Es probable que todo se politice, a pesar de que los sacerdotes luego se disculpen". Finalmente, cerró diciendo: "Bergoglio apuró la reunión con Axel Kicillof en el Vaticano cuando Javier Milei estaba volando a Roma. Además, se sacó una foto con empleados de Aerolíneas Argentinas cuando se estaba tratando en la Ley Bases su posible privatización. No puede haber tantas coincidencias".