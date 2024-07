El Radicalismo dio de baja su pedido de sesión sobre temas educativos

Con la Ley Bases y el Paquete Fiscal aprobados, la Cámara de Diputados tiene aun varios temas pendientes. Es el caso de los proyectos educativos, los cuales están en la órbita del Congreso desde que un millón de personas se movilizaron el 23 de abril en defensa de la universidad pública.

Primero hubo una sesión trunca -el 24 de abril- que no reunió quórum y a la cual el bloque radical de 34 integrantes no accedió, y luego, otra en mayo que sí logró el quórum, pero no contaba con los proyectos sobre financiamiento educativo con el dictamen necesario y se requería una mayoría calificada (dos tercios de los presentes) para avanzar.

Finalmente, se aprobó el emplazamiento para tratar esos textos y los que restituyen el FONID en comisiones, pero con la vuelta de la Ley Bases a Diputados se postergó su tratamiento.

Esa sesión fue pedida el 4 de junio pasado, con las firmas de los diputados radicales Rodrigo de Loredo, Marcela Antola, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Danya Tavela y Pamela Verasay.

La convocatoria fue formulada el mismo día de la sesión en la que la oposición logró aprobar la nueva fórmula jubilatoria. Recordemos que, en el inicio de esa reunión, Unión por la Patria impulsó pedidos de apartamiento del reglamento para sumar al temario previsto para esa jornada. Y a la hora de la votación nominal, las diputadas Marcela Antola y Danya Tavela argumentaron el no acompañamiento al pedido de Unión por la Patria señalando que ya había sido pedida una sesión especial para tratar esos temas el 3 de julio venidero.

En efecto, paralelamente al inicio de la sesión, el bloque radical había pedido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, una sesión especial para el miércoles 3 de julio a las 11 de la mañana, con el fin de tratar los órdenes del día 71 y 72, referidos al Financiamiento de Universidades Nacionales, y modificación de la Ley 25.053 del FONID.

En esa ocasión, el pedido de sesión especial fue impulsado precisamente para liquidar cualquier expectativa respecto a que fuera a abordarse a continuación de la sesión que se estaba llevando a cabo la sesión posterior puesta en la agenda por UP.

En palabras de los radicales, esa sesión quedó para el mes de agosto. Pasa que durante la negociación por Ganancias, hubo un pedido del Gobierno a los gobernadores de Juntos por el Cambio para que el tema educativo quedara para más adelante. Y como muestra de buena voluntad, se decidió esta postergación para después del receso invernal.