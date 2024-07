Kicillof: “Para nosotros no es ahorrar, ajustar y recortar, sino hacer inversiones en salud”

Así lo manifestó el Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien agregó que "toman de rehén a los usuarios y no estamos dispuestos a ceder ante las extorsiones".

Milei acusó a la ex mandataria de mantener un discurso de "pobreza intelectual notoria", una performance muy alejada al show de stand up que él mantuvo en la Fundación Libertad. Debió confesar que a mitad de año no habrá superávit.