La Masonería Argentina firmó un petitorio a la ONU en “Conferencia Internacional de Fraternidad Masónica”

La Masonería Argentina a través de la Gran Logia Escocista Argentina estuvo presente en la “Conferencia Mundial de la Fraternidad Masónica” que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín – Colombia donde se reunieron Grandes Logias Regulares de todo el mundo.

En la misma, las distintas delegaciones de los cinco continentes llevaron sus propuestas sobre Educación, Tecnología, Cultura, Medio Ambiente y Políticas Sociales entre otros temas. Al final de la Conferencia que duró tres días, se recopilaron todas las ponencias las cuales se compaginaron en una única propuesta, la cual será presentada en las Naciones Unidas.

El Gran Maestre de la Gran Logia Escocista Argentina Ricardo Senn expresó “Hemos sido firmantes de un documento único en el cual las Grandes Logias Regulares del Mundo aportamos nuestras ideas y deseos para testificar nuestro interés y deseo en promover la Fraternidad entre los países y de esta forma prevenir del clima político beligerante que estamos viviendo en todos los continentes y que lamentablemente, no escapa a lo que sucede en nuestro país”.

Más adelante agregó “Hoy nos encontramos – tal como lo señaló casi un siglo atrás Gramsci – en un interregno. El viejo mundo no acaba de morir y el nuevo no acaba de nacer. La Masonería tiene un papel primordial en este tiempo de cambio en el cual la sociedad observa el futuro con muchos interrogantes. La falta de trabajo, la educación y el bienestar general de las personas están siendo vapuleadas por un materialismo salvaje de los más poderosos y quienes son los más golpeados no tienen voz para hacer sus reclamos. Bueno, ahora está la verdadera masonería, aquella de la Revolución Francesa, la de los grandes pensadores del Iluminismo, la de San Martín y Sarmiento intentando traer luz a una época que se aprecia como muy oscura y que no se percibía desde los años previos a la Segunda Guerra Mundial.”

También en la Conferencia se trataron temas masónicos tal como la Regularidad y el Reconocimiento entre las Grandes Logias. “En 1929 la Gran Logia Unida de Inglaterra se autoproclamó como la verdadera y única masonería. Esto hizo que – hasta el día de hoy – Inglaterra considere que no son masones aquellos que practicamos masonería por fuera de su poder. Esto se acabó y su dominio ha llegado a su fin. La Masonería Argentina a través de la Gran Logia Escocista Argentina estuvo presente en la “Conferencia Mundial de la Fraternidad Masónica” que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín – Colombia donde se reunieron Grandes Logias Regulares de todo el mundo. De hecho, se ha firmado un Protocolo de Reconocimiento con Grandes Logias de Europa, Asia y África bajo un nivel igualitario de poder.”

En relación a este delicado tema Ricardo Senn finalizó “Este protocolo es muy importante ya que marca un nuevo tipo de fraternidad masónica: la Asociatividad. Nadie tiene potestad sobre el otro. Estamos viendo que recientemente la Gran Logia que responde a Inglaterra ha cedido soberanía territorial masónica en nuestro país a la Gran Logia Nacional Francesa (una Gran Logia que también responde a Inglaterra) repitiendo la lamentable acción del entonces Gran Maestre Roque Pérez que a fines del siglo XIX – y a cambio de ser reconocido – realizó el mismo acto espurio dejando que se instalara un Distrito Inglés en territorio argentino el cual permanece hasta nuestros días”.

La sede elegida para la Conferencia del año 2025 fue Manila, Filipinas la cual se llevará a cabo entre los meses de Agosto o Septiembre de ese año donde se verán los progresos en estos temas y otros que se irán sumando a lo largo de este período.

Fuente: Unidad de Comunicación de la Gran Logia Escocista Argentina