“En lugar de utilizarlo para sostener la timba financiera y el beneficio de unos pocos, con ese dinero, podrían, por ejemplo, construir 2.000 hospitales o 20.000 escuelas en todo el país. La Argentina tiene alrededor de 2.200 localidades, podrían construir casi un hospital en cada una", ejemplificó Gray.

Además, el jefe comunal señaló: “En vez de mantener la apertura del cepo y la flotación del dólar entre $1.000 y $1.400, con el préstamo del FMI se podrían construir 400.000 viviendas, 20.000 kilómetros de ruta o comprar 500.000 patrulleros”.

“En 2018, Caputo nos endeudó por U$S 57.000 millones de dólares. Se gastaron y fugaron U$S 44.000 millones y ahora vuelve a pedir U$S 20.000 millones más. Tenemos la deuda más grande en la historia del FMI que van a terminar pagando nuestros hijos, nietos y bisnietos. Hipotecaron el futuro de las argentinas y los argentinos”, concluyó Fernando Gray.