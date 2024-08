“Sociedades Anónimas Deportivas y Su Peligrosidad”

Organizada por la frente político que encabeza Agustín Balladares, Vicepresidente del PJ de Lanús, Congresal Nacional del mismo partido y Presidente del Honorable Concejo Deliberante local, se llevó adelante esta nueva charla abierta a los vecinos y vecinas lanusenses y que tuvo como invitado especial, al diputado Provincial, dirigente político y ex presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo.

El Gobierno reglamentó las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del decreto 730/2024 publicado recientemente en el Boletín Oficial. El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, oficializa la norma dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 que se publicó en diciembre de 2023.

En el primer artículo del decreto, definen como "asociados de las asociaciones civiles" a aquellos "asociados que participen en la asamblea extraordinaria de la asociación que considere la decisión de transformar a la entidad en sociedad anónima o resuelva ser socia de sociedades anónimas".

Por su parte la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la firma de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia respondió mediante un comunicado que entre otras dice: “…así, ante la nueva normativa dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que se publicara en el día de la fecha en el Boletín oficial (Decreto reglamentario 730/2024 en adelante el “Decreto Reglamentario”) de supuesto carácter “general”, pero que, en rigor de verdad, está pensado y dirigido -desde su mismísimo origen y fines- para que cause efecto de manera particular (i.e., inconstitucional) en el estatuto de la Asociación de Fútbol Argentino (ente privado que tiene sus propios asociados -los clubes- que también tienen el derecho -y la “libertad”- de elegir y decidir per se, las normas que regulen su estatuto), se hace saber a las entidades asociadas de la A.F.A., conforme el fallo arriba citado, que el Decreto Reglamentario - publicado- no tiene virtualidad.”. Además, finalizó con que acepta el plazo determinado y que “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.

En este marco se realizó en la sede central de la fuerza política “De Lanús para Lanús” (DLpL) en Unión por la Patria, Av. Hipólito Yrigoyen 4061, la cuarta de una serie de charlas denominadas “Encuentros por el Debate y la Formación” llevadas adelante por este frente que encabeza, Agustín Balladares.

Dio la bienvenida a los asistentes de la charla encuentro sobre “Sociedades Anónimas Deportivas y Su Peligrosidad”, Daniela Beledo, coordinadora del área de deportes de DLpL; quien dio el puntapié inicial con la presentación de un video alusivo a la temática y de un PowerPoint con el detalle de la Ley del Deporte 20655.

La palabra tuvo la continuidad en el propio Balladares, que en una conjugación de sentimiento, historia y realidad, hablo de los clubes de barrio y de instituciones deportivas de mayor envergadura, de su importancia en la sociedad desde hace años y el rol fundamental que cumplen en Argentina, a diferencia de otros países.

El importante encuentro dio paso a el invitado especial Nicolás Russo, una de los dirigentes de clubes y sabedor de este tema, de fútbol y de la importancia del rol protagonista que cumplen las instituciones deportivas, sociales y fundamentalmente los Clubes de fútbol en todos sus categorías.

Su claridad de conceptos y definiciones, que su trayectoria como ex presidente del Club Atlético Lanús, como así también de Dirigente de AFA, los respaldan, y que puso de manifiesto a los presentes humildemente, ese exitoso recorrido y caudal de conocimiento recogido a lo largo del tiempo con diferentes responsabilidades que le permitieron exponer profundamente las nefastas experiencias en el mundo de las SAD, tales como en México, Chile, Colombia, Escocia, España, Inglaterra e Italia entre tantos países. Luego de ello se abrió el debate a los presentes que enriqueció a un más el encuentro.

Asistieron, representantes de los clubes Lanús, Talleres, El Porvenir, Dock Sud, enrolados en la AFA, y de los importantes clubes de barrio Unión Vecinal, El Ceibo, Real rama Gimnasia artística, Juncal, Gauchito, El Ciclón, 6 de Marzo, 12 de Octubre, Jaque, Mariano Moreno, y El Deportivo Unión. También se hicieron presentes referentes de espacios e instituciones que hacen al entramado y deportivo lanusense, como la Asociación Construyendo Futuro, Sociedad de Fomento Villa Toscano, Iglesia El Eterno y Centro de Jubilados 6 de Marzo. También dijeron presente, la concejal Verónica Dell´ Anna, los funcionarios Municipales y del HCD, David Ariza, Pablo Arburúa, Walter Ramella, José Occhiuzzo Roberto “Pery” Mena, Graciela Lizarraga y Paola Castillo; integrantes del Secretariado y congresales provinciales del PJ, Gabriel Bran, Martín Balladares y Daniel Lancellotti; el ex concejal del PJ Francisco Malvasso, vecinos y vecinas de Lanús; entre otros.