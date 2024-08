Kicillof criticó a Milei por desregular precio de garradas: “Es cruel”

El Gobernador sumó este martes un nuevo capítulo en su enfrentamiento con Javier Milei, a quien criticó por la decisión de desregular el precio de las garrafas, una decisión a la que calificó como obra de un "gobierno cruel".

En el inicio de una jornada en la que visitó el partido de Malvinas Argentinas para entregar vehículos a la gestión local y viviendas para habitantes del distrito, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires usó sus redes sociales para cruzar al Presidente.

A través de su cuenta de X, Kicillof compartió la noticia sobre la desregulación del precio de las garrafas de gas y dijo: "Definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es “libertad” sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más)".

De acuerdo a la información que exhibió el mandatario bonaerense en sus redes, un 38% de los hogares del Gran Buenos Aires no cuentan con gas natural, por lo que necesitan de la compra de garrafas para acceder al servicio. Por ese motivo, la decisión de la Casa Rosada representa un golpe en un área sensible de la administración de la Provincia de Buenos Aires.

Esta semana, a fin de desregular los precios del sistema, la Secretaría de Energía eliminó los “Precios Máximos de Referencia” para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas a fin de establecer únicamente “precios de referencia”, sin un tope “que obstaculice la cobertura real de la variación experimentada en los costos”.

El objetivo de la medida, es “dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado” y esta decisión “producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión produciendo una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”.

Días atrás, Axel Kicillof ya había apuntado contra Milei, remarcando que "a la crueldad del Gobierno nacional" la Provincia le responde "con un Estado presente, transparente, eficaz y, sobre todo, más humano".

"A pesar de la discriminación" que padecen por parte de Nación desde diciembre del año pasado, "van a seguir cumpliendo con los compromisos" que tienen pendientes con todas las intendencias y "con el pueblo al que representan", señaló Kicillof en sus redes sociales.

A la par, se refirió a la parálisis de la ora pública, y afirmó que "se pararon mil obras nacionales" y que desde el Gobierno provincial están "poniendo en marcha" todas las que pertenecen a su jurisdicción y "en algunos casos, asumir, compensar y sustituir a un gobierno desertor que abandona a la provincia, a su pueblo y a la familia".

Por otro lado, el mandatario remarcó el que están "sometidos" a un "intento de asfixia" pero que, de todos modos, cumplirán "el compromiso que le corresponde" con todos los intendentes bonaerenses "que están atendiendo hoy buena parte de la crisis generada por Milei" y los que "reciben a los caídos de este sistema económico cruel".

Esta semana, la Provincia de Buenos Aires oficializó los acuerdos paritarios con los gremios estatales y docentes. El mismo consistirá en un aumento del 8,5% en dos cuotas: 4,5% en agosto y 4% en septiembre, con el compromiso de retomar las negociaciones en octubre, una vez abonado el segundo tramo.