Paoltroni: “Cambiar el modelo económico y seguir con la casta es volver a fracasar”

Diferentes temas han generado controversias en el Congreso en el seno del oficialismo en las dos cámaras que se desembocó en que el senador nacional Francisco Paoltroni (Formosa) saliera de La Libertad Avanza para tener su bloque unipersonal bajo el nombre Libertad, Trabajo y Progreso. El pliego de Ariel Lijo, la llegada de Santiago Caputo como asesor presidencial y otras cuestiones alejaron al formoseño del bloque oficialista en el Senado de la Nación.

Paoltroni llegó a la política de la mano de Javier Milei. Se desempeñó en el sector productivo de su provincia. En junio del 2023 fue el candidato a gobernador de La Libertad Avanza, pero no prosperó su postulación de 9,48% de los votos obtenidos. Para octubre la suerte fue otra y encabezó la lista de senadores libertarios y llegó por la primera minoría a la Cámara alta con un 30,26%.

Entrevistado por Capital 24, el senador formoseño advirtió al presidente de la Nación: “Está muy mal asesorado y no hay nada que involucre mayor presión que el retiro de confianza por parte de la ciudadanía”. Las razones que discrepan posturas entre el arco oficialista y Paoltroni son la designación de Ariel Lijo como candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, y por ende, su rechazo a la presencia de Santiago Caputo en la órbita presidencial.

De cara a la sesión ordinaria en la Cámara alta, por la que gran parte de los legisladores rechazarían el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones para los gastos reservados de la SIDE y por el que el formoseño se pronunció a favro de rechazar, lo que sería un hecho legislativo sin precedentes, confirmó, además, que va a rechazar el proyecto de Financiamiento Universitario. “Esto se traduce a inflación o a endeudamiento o aumento de impuestos y tenemos las tres vías agotadas”, explicó.

-¿Qué balance le dejó la exposición de Lijo en el Senado?

Gracias al cuarto poder, que son los periodistas, tomó conocimiento el quinto poder, que es la ciudadanía, y por primera vez en la historia la ciudadanía se compromete y se involucra en el nombramiento de un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta es la verdadera batalla cultural. Este es el verdadero cambio que está viviendo la Argentina, que viene del pueblo. Por eso doy las garantías de que estamos en un camino de cambio definitivo. Por supuesto este camino, a la libertad, es un poco más largo del que muchos creían.

-¿A qué le atribuye la insistencia de Milei por el pliego de Lijo?

Que está muy mal asesorado y no hay nada que involucre mayor presión que el retiro de confianza por parte de la ciudadanía.

-Ese mal asesoramiento ¿Se lo atribuye al asesor presidencial?

Absolutamente. El mismo García-Mansilla reconoció públicamente que el cargo se lo había ofrecido Santiago Caputo. Está siendo perjudicial

-De cara al ¿Cree que esto pueda ser perjudicial para las elecciones de medio término?

Absolutamente porque esto va en dirección de la pérdida de confianza: La pérdida de confianza se traduce en no inversiones; Las no inversiones se traducen en no crecimiento; El no crecimiento se traduce a que siga el pueblo siga soportando una reactivación que no llega.

-¿Cómo observa a la oposición ante estos revuelos internos en el oficialismo?

El kirchnerismo se frota las manos esperando que se sigan cometiendo errores no deseados como está ocurriendo.

-Respecto a la sesión en el Senado ¿Cómo votará el proyecto de Financiamiento Universitario?

También lo voy a rechazar. Es mentira que vos podés generar financiamiento cuando no tenes los recursos económicos. Todo depende del crecimiento. Entonces, no nos podemos mentir a nosotros mismos. Esto se traduce a inflación o a endeudamiento o aumento de impuestos y tenemos las tres vías agotadas. La Argentina tiene que crecer. Por eso mismo, también me opongo a lo de Lijo porque si no generamos confianza tampoco vamos a crecer. Pero todo lo que nosotros necesitamos, ya sea financiamiento universitario o aumento de los jubilados, depende del crecimiento de la economía argentina.

Volvemos otra vez al huevo o la gallina. Para que haya crecimiento debe haber inversiones y para que haya inversiones debe haber confianza, justicia de calidad e institucionalidad y Lijo no entra ni a gancho.

-Lijo no entra en el cambio

Totalmente. Nosotros vinimos a hacer dos cosas: cambiar el modelo económico y terminar con el modelo de la casta. Si vos solo queres cambiar el modelo económico, y persiste el modelo de la casta, volvemos a fracasar porque en el tiempo no hay modelo económico que resista la casta.

-¿Cómo observa a la interna entre el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel?

El problema es cuando te corres de lo dijimos que veníamos a hacer. Ahí es cuando digo ‘lo mal que lo están asesorando al presidente’. Nuestra vicepresidente se manifestó en el mismo sentido respecto de Lijo y es totalmente contradictorio a todo lo que dijimos.

-¿Tiene algún proyecto propio de cara a futuro?

Estoy con un proyecto que es mi proyecto emblema que se llama “Ferrocarriles de Sudamérica”. Es un tratado internacional que busca la integración de los ferrocarriles para que puedan transitar de un océano a otro generando desarrollo y oportunidades a los lugares más alejados de nuestro país, que se vuelva mas competitivos y que se vuelva a generar esa dinámica de crecimiento y desarrollo. Es la herramienta que Sudamérica necesita.

-¿Esto sería con la reactivación de vías muertas?

Eso y la integración de Sudamérica porque viniendo del NEA, el NOA y Paraguay hacia los puertos de Chile ahorramos 30 días de buque a los puertos del Pacífico. Entonces, tenes un retorno a la inversión espectacular. Cualquiera puede tener interes en invertir en los ferrocarriles y vas a empezar a generar dinámica a todos esos pueblos que han muerto en los últimos 70 años. Ahí está la Argentina potencia esperando a que vayamos a ponerla en marcha.

-¿Esto mejora la logística que le dan los camiones al transporte interno del país?

Y… toda la Argentina imposible que nos han llevado a contramano durante tres generaciones. ¿Por qué? Porque fue el negocio de unos poquitos con el esfuerzo de muchos.