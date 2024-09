ACIERA reconoció a través del programa ‘Iglesia Presente’ a las fuerzas de seguridad de Almirante Brown

En el marco del programa ‘Iglesia Presente’ que se lanzara en el mes pasado en Quilmes, los pastores entregaron las placas honrando la labor de los uniformados junto a un ejemplar del Nuevo Testamento a cada uno de los responsables de las distintas dependencias y organismos descentralizados del municipio de Almirante Brown.

En dicho acto ante una nutrida concurrencia estuvieron presentes la Subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad Bonaerense, Solange Marcos, el Superintendente de la Región AMBA Sur II, Comisario Mayor Martín Mira, el capellán evangélico de la policía de la provincia de Buenos Aires, Diego Espíndola, el titular de la Comisión de Seguridad, Tránsito, y Transporte del Honorable Consejo Deliberante local, concejal Martín Borsetti, junto al concejal Pablo Repetto, el titular de ACIERA, pastor Christian Hooft, junto al Director Ejecutivo de la entidad, pastor Jorge Gómez, el pastor anfitrión Bernardo Affranchino, y junto a ellos, varios pastores miembros de la pastoral local.

En el marco de esta iniciativa que la Alianza impulsa en territorio de la provincia de Buenos Aires, luego de una oración inicial a cargo del pastor Gabriel Coria, el pastor Hooft señaló “entendemos que cada hombre y mujer de la fuerza hace un esfuerzo que supera muchísimo a lo que es un trabajo. Es una profesión de alta estima para todos nosotros los ciudadanos. Y desde las iglesias en esta cercanía por la vía de participación ciudadana, estamos aquí para decir a la policía de la provincia de Buenos Aires, y en este caso a la policía de Almirante Brown, ¡no están solos!. Sabemos que la profesión que han abrazado es una profesión de alto riesgo, cada día se despiden de su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, y realmente saben que se exponen a cosas muy duras. No solamente poniendo en riesgo su propia vida, sino yendo a cubrir el dolor más fuerte que puede haber en la sociedad. Quizás un hecho trágico, un suicidio, una muerte, un robo. Algo que rompe la paz en una sociedad. Ustedes son la cara de la autoridad, quien va y acude a traer orden, a restablecer la paz, y a llevar no solamente la imposición de la ley sino de cuidar de las personas porque sabemos que desde participación se atiende a la víctima, a los familiares de las víctimas, también se cubre un sinnúmero de situaciones que nosotros entendemos que son un desafío”.

Luego, en otro momento de su alocución expresó “Queremos decirles que ustedes son bendecidos por Dios y estamos presentes como iglesia evangélica de aquí y del país y sepan que cuentan con nuestras oraciones. No están solos podemos estar a su lado. Quizás hasta ahora no lo pudimos manifestar de otra manera, queremos de alguna forma expresarles la cercanía.” Y en el cierre agregó “el mes pasado el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, estableció junto con el jefe de la policía bonaerense, la creación de la sección evangélica dentro de la capellanía. Hoy está junto a mi el flamante capellán de la policía, Diego Espíndola, quien está haciendo un trabajo enorme atendiendo la necesidad de aquellos miembros de la fuerza tanto llevando una palabra de fe, una palabra de oración, en situaciones muy dolorosas. Queremos estar cerca, no de palabra, porque las palabras se las lleva el viento, sino en acción, en los hechos. Queremos decirles estamos acá. Dios les bendiga y Dios estará con ustedes. Muchas gracias.”

Por su parte la Subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad Bonaerense, Solange Marcos, dijo que “para nosotros es fundamental construir estas redes, que no se sientan solos. Estar con la comunidad, con la participación ciudadana, generar esta empatía. El trabajo de la policía no solo termina con ir y aprehender a alguien. Se charla con las víctimas, con los familiares, cuando alguien va y realiza una denuncia y un tema de contención a esas personas, es lo fundamental y es lo que nosotros desde el Ministerio de Seguridad queremos todo el tiempo mostrar esta impronta y este compromiso para con el otro, que es fundamental. Vamos a seguir por otros distritos y le agradecemos profundamente a ACIERA y a todo su equipo. Muchas gracias.”

Ya en el momento central del reconocimiento, el Director Ejecutivo de ACIERA, pastor Jorge Gómez, compartió con los presentes “Desde el programa ‘Iglesia Presente’ queremos reconocer la labor incansable de la policía bonaerense y en esta oportunidad aquí en el municipio de Almirante Brown, y lo vamos a hacer a través de los pastores que integran el Consejo Pastoral local a través de una placa y también recibirán un ejemplar del Nuevo Testamento. Allí nos dice este principio que vamos a aplicar “que debemos darle honra a aquellos que merecen la misma. Y ustedes la merecen por este trabajo incansable que llevan adelante con el propósito de pacificar las calles y de generar el bien.” Fueron reconocidos del Municipio de Almirante Brown la dependencia E.P.D.S, el Comando de Patrullas, la Unidad de Policía de Prevención local, la Comisaría de la Mujer y Familia, las Comisarías 1ª de Adrogué, la 2ª de Burzaco, la 3ª de San José, la 4ª de Longchamps, el Destacamento Ministro Rivadavia, la comisaría 5ª de Rafael Calzada, la 6ª de Claypole, la 7ª de Glew, la 8ª de Don Orione, la 9ª de José Mármol, la 10ª de San Francisco Solano, la 11ª de Islas Malvinas, y los organismos descentralizados: Superintendencia FOE, GPM, GAD y la Subdelegación Departamental de Investigaciones del tráfico de drogas ilícitas.

Varios pastores formaron parte de la ceremonia honrando el trabajo de los funcionarios policiales: Marisa y Bernardo Affranchino, Marcelo Cuevas, Gabriel Coria, Viviana Muñoz, Julio Rimondi, Leandro Horrizsberger, Leo Chimeles, Leo Agostino, Alejandro Reyes, Héctor Gerez, Antonio Fafulas, Marcelo Paiva, Gustavo Celis, Walter Zarini, José Luis Villalba, Abel Arana, Fabián Barreto, Gerardo Tellerin, Claudio Cañataro, Oscar Affre, Carlos Acuña, Cristobal Ledesma, Marcelo Fernández, y Sergio Armero, entre otros. En el cierre, el titular de la Iglesia Cristo Para Todos, pastor Bernardo Affranchino, se dirigió a los uniformados diciendo “queremos decirles a la policía hoy reunida aquí que nuestra expectativa es servirles. Es nuestra carga principal y central que tenemos. Ustedes arriesgan su vida por todos nosotros como dice Romanos 13. (…) Queremos estar a disposición de ustedes para lo que sea y a disposición de la familia de la policía bonaerense. Les honramos en la tarea que hacen y le damos gracias a Dios y oramos por sus vidas.”

