Necesitado de fondos, el Gobierno busca apoyo de China

En campaña y al principio de su mandato el libertario se jactaba de sus críticas a Pekín y aseguraba que solo impulsaría "transacciones con el lado civilizado de la vida, que es Occidente". Sin embargo, ahora agradeció la continuidad del swap, elogió al gobierno comunista y confirmó que viajará a China próximamente.

Después de haber descalificado durante años a China y de haber jurado y perjurado que “no haría negocios” con ese país por tratarse de un Estado comunista, el presidente Javier Milei calificó de “socio interesante” al gigante asiático y confirmó que viajará a Pekin el año próximo.

“Me sorprendí muy gratamente con China”, reconoció el jefe de Estado durante una entrevista televisiva grabada hace una semana pero publicada ayer, durante la cual se esforzó por elogiar a la segunda potencia mundial y alejarse de su prédica macartista.

Cuando era un mero candidato a presidente, Milei había repudiado en más de una oportunidad al gobierno chino. “Nosotros no hacemos pactos con comunistas”, dijo durante una charla publicada a mediados del año pasado por un medio internacional.

El gran problema de siempre para Milei fue que China tiene un partido del gobierno comunista. “Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba ni con Venezuela ni con Corea del Norte ni con Nicaragua ni con China”. enfatizó esa vez.

Sin muchas variantes, en otra charla emitida por televisión hace exactamente un año, el entonces candidato juró que él “no haría negocios con China” porque él sólo hace “transacciones con el lado civilizado de la vida, que es Occidente”.

“Yo no vendo mi moral, yo no negocio con comunistas”, recalcó e insistió que su postura se mantendrá en esa dirección aunque China se trate de la segunda potencia mundial: “No me importa. Yo no negocio mi moral a cambio de dinero”, cerró.

Sin embargo, esta vez Milei retrocedió en chancletas. Todavía satisfecho y agradecido por el swap chino para postergar un pago de 5 mil millones de dólares a pesar de la escasez de dividas en el país, dejó clara dejar clara su nueva postura totalmente alejada de su tradicional prédica anticomunista.

Es más, al justificar que “me sorprendí gratamente con China”, recordó aquel respaldo de monedas. “Tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap”, dijo con cara de sorpresa e intentó añadir un condimento de ingenuidad: “China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten”, definió.

Ya en junio pasado, cuando el Ministerio de Economía cerró el swap al que China se había comprometido con la anterior administración peronista, el Gobierno cambió tuvo que cambiar su discurso –ahora se sabe- para “no molestar” a Pekin. La Oficina del Presidente publicó un comunicado oficial en el que agradeció a la república popular por “la confianza depositada en el plan económico” de La Libertad Avanza.

“La renovación del swap es un alivio para el sistema financiero y contribuye al saneamiento del balance del Banco Central”, dijo el texto que finalizó destacando “el vínculo respetuoso entre ambos países” como algo “fundamental para el desarrollo comercial y la prosperidad de ambas naciones”.

EEUU ya prendió las alarmas

Algunos tapones saltaron en la Casa Blanca cuando se conoció que Karina Milei, Luis Caputo y Mondino se habían encontrado con el canciller de China, Wang Yi, para avanzar en un acuerdo estratégico que puede afectar el tablero de Estados Unidos en América Latina.

La administración Biden tenía al gobierno de Milei muy alejado de la influencia de Xi Jinping, y ahora comprobó que el presidente argentino busca un acercamiento con el régimen comunista para renovar el swap chino que integra las reservas del Banco Central y facilitar las inversiones de compañías de China en litio y cobre, dos minerales que Washington considera estratégicos a nivel global.

“Tenemos que ser cuidadosos con la forma en que manejamos esta relación”, sostuvo el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, sobre los vínculos diplomáticos entre ambos países. “Somos rivales sistémicos, y creo que seremos rivales sistémicos durante la próxima década, tal vez incluso más allá”.

Y agrego Burns para que no quedaran dudas: “China está ayudando e instigando a la maquinaria de guerra rusa. No hay indicios de que vaya a alejarse de su asociación ‘sin límites’ con Rusia. A los chinos les gusta decir que son neutrales -en la guerra contra Ucrania -, pero las pruebas nos lo confirman. Beijing está enviando componentes muy necesarios a Rusia, de los que depende el Kremlin para su esfuerzo bélico en curso”.

En este contexto, la estrategia de Milei con China para asegurar las reservas del Banco Central y obtener inversiones pueden causar un cortocircuito con la Casa Blanca.

Tras la cita en la ONU, se ratificó que Karina Milei viajará a Shangai para participar de la Exposición Internacional de Importaciones, que inicia el próximo 5 de noviembre. Será la primera vez que Karina Milei viaje con agenda propia al exterior, ya que siempre integró las delegaciones oficiales en los viajes que encabeza el jefe de Estado.

Esta decisión de política internacional, que Karina Milei ejecutará a través de la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones, revela la importancia que le asigna Balcarce 50. Milei y Caputo necesitan reservas e inversiones para iniciar la segunda etapa del plan de ajuste, y desde hace años que China intenta colocar a la Argentina en su propio tablero internacional.