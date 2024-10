Cristina sorprendió con una visita al Conurbano

La expresidenta Cristina Fernández de Kircher visitó este martes la parroquia San José, a cargo del padre Nicolás Angelotti, más conocido como "Padre Tano”, ubicada en el partido bonaerense de La Matanza.

La visita a la parroquia fue realizada por Cristina Kirchner este martes al mediodía y, a diferencia del resto de las actividades públicas que suele realizar la exmandataria, no fue anunciada con anterioridad en sus redes sociales.

La visita fue una sorpresa para tanto para las autoridades del municipio -dejaron trascender que no estaban al tanto de la llegada de CFK- como para los vecinos, que se acercaron a saludarla cuando la vieron junto al "Padre Tano", integrante del grupo de curas villeros.

La forma en la que se presentó la expresidenta en territorio es una novedad, ya que en los últimos años sus apariciones públicas han sido a través de actos oficiales, clases magistrales o reuniones en el Instituto Patria.

Cuando los vecinos descubrieron que CFK estaba en la parroquia, el pequeño templo se llenó de vecinos que filmaban a la exmandataria y le gritaban "¡Volvé Cristina!".

"Me van a hacer llorar. Vine con el famoso 'Padre Tano', y digo famoso porque yo no lo conocía y los chicos me decían todas las cosas que hacía en los barrios, cómo juntaba a los pibes para ayudarlos", dijo CFK en un discurso improvisado ante la multitud que la acompañó en la recorrida.

Y enumeró, entre las obras del sacerdote: "hizo escuelas, piletas, este centro de jubilados, hogares para las mujeres, hogares para los pibes que se le fueron los padres, para que no siga avanzando el narco como sigue avanzando en todos nuestros barrios producto de que el Estado se retira".

"Quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes", aseguró CFK, aclamada por los vecinos y vecinas de La Matanza.

Y cerró: "Yo les pido que sigan trabajando y organizándose, porque es fundamental que el pueblo se organice en torno a la iglesia, al club, a la cooperativa de la escuela, que no nos ignoremos los unos con los otros y que entendamos que la única fuerza que tenemos está en lo colectivo. En lo individual no se va a salvar absolutamente nadie. Dios, estoy absolutamente convencida, finalmente va a terminar ayudando al pueblo argentino".