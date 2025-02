Balladares: "El peronismo debe volver a gravitar sobre la producción y el empleo, porque sin industria no hay Nación”

En épocas de un dólar barato y sin protecciones a las manufactureras que son mano de obra intensiva, los empleos peligran, el consumo se desploma junto con el nivel de producción. Y en ella la industria textil se encuentra en una crisis casi sin precedentes.

No solo que debe competir contra productos importados que llegan masivamente sin control y apalancados por una fuerte intervención de los Estados de donde provienen y reciben beneficios impositivos si no que además las restricciones del mercado obstaculizan la comercialización de prendas nacionales.

Las empresas de Lanús no escapan a esta realidad angustiante. “La quita de aranceles a la importación no se tradujo en una baja de precios para la gente, pero sí en el golpe a nuestra producción nacional. A esto se suma la caída de la demanda por el desplome del poder adquisitivo de los laburantes. Sin embargo, en Argentina hay un entramado productivo que no baja los brazos, que sigue apostando al trabajo y que le da sentido a nuestra industria” expresó el dirigente peronista y presidente del HCD de Lanús, Agustín Balladares al hacer una recorrida por Textil Uruar, donde conversó con sus directivos para analizar la situación.

Ubicada en Lanús Oeste, esta empresa se especializa en la fabricación de vellón y guata con fibra 100% virgen; así como a la elaboración de sus productos derivados, tales como acolchados, colchas, cobertores, almohadas,almohadones, cubre colchones, matelassé, entre otros.

“El peronismo debe volver a gravitar sobre la producción y el empleo, porque sin industria no hay Nación. En Lanús son muchísimos los industriales que la pelean todos los días. Es con ellos, con los trabajadores y con el pueblo organizado que vamos a reconstruir la Argentina”, finalizó Balladares.