A lo largo del año, se desarrollarán diversas charlas informativas y jornadas de prevención con estudios a demanda, con el objetivo de facilitar controles médicos esenciales y fomentar hábitos saludables.

Promoviendo la prevención a través de la información y los controles médicos

La iniciativa busca acercar herramientas concretas a la comunidad para el cuidado de la salud, abordando distintos ejes como la oncología, la salud cardiovascular, la prevención de enfermedades crónicas y el bienestar integral.

Las actividades incluirán:

● Charlas abiertas a la comunidad, a cargo de especialistas del sanatorio.

● Jornadas de prevención con estudios a demanda, facilitando el acceso a controles médicos clave.

● Material informativo con contenido médico de calidad y recomendaciones para adoptar hábitos saludables.

En este marco, el ciclo dio inicio con una charla sobre prevención y detección temprana del cáncer, realizada el pasado 4 de febrero en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer.

La disertación estuvo a cargo de la Dra. Silvia Foglia, médica oncóloga del Servicio de Oncología y Hospital de Día de la institución, quien brindó información fundamental para la prevención de esta enfermedad y acerca de los avances en los tratamientos oncológicos, haciendo hincapié en la importancia del diagnóstico precoz.

Durante la charla, la Dra. Foglia explicó que el término Cáncer abarca un conjunto de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Si bien muchas personas lo asocian con un diagnóstico fatal, destacó que no es sinónimo de muerte y que es clave desestigmatizar la enfermedad. “El cáncer no es una enfermedad moderna, existe desde la antigüedad. No hay que temerle, sino informarse y actuar a tiempo”, señaló.

Gracias a los avances médicos, actualmente muchos tipos de cáncer pueden prevenirse y tratarse con éxito. En este sentido, la experta subrayó la importancia de realizar chequeos médicos periódicos, mantener una alimentación equilibrada, evitar el consumo de tabaco y alcohol, protegerse de la radiación UV y usar protector solar, además de realizar actividad física de manera regular.

Además, mencionó que aunque existen factores genéticos que pueden influir en la aparición del cáncer, los factores de riesgo modificables, como el estilo de vida y la exposición ambiental, juegan un rol clave en la prevención.

Al cierre de la charla, los asistentes recibieron material informativo con las principales recomendaciones y recursos disponibles.

Próxima jornada: Semana de la Mujer

Como parte del Ciclo de Jornadas de Concientización y Prevención 2025, la próxima actividad estará enfocada en la salud de las mujeres. En el marco de la Semana de la Mujer, el sanatorio organizará una jornada especial que incluirá:

● Mamografías a demanda para pacientes del sanatorio (PAMI y Obras Sociales).

● Charla abierta a la comunidad sobre el cuidado integral de la salud femenina, donde se abordará la importancia del diagnóstico precoz, los controles médicos regulares y los hábitos saludables.

Un compromiso con la salud de la comunidad

Con este ciclo de jornadas, el Sanatorio Modelo Burzaco reafirma su rol como institución de referencia en el cuidado de la salud, facilitando el acceso a información y controles médicos esenciales para la prevención de enfermedades. “Es de suma importancia para nosotros, como institución abocada al cuidado de su comunidad, iniciar por cuarto año consecutivo el Ciclo de Jornadas de Concientización y Prevención. Creemos que acercar a nuestros pacientes y sus familias, información de calidad directamente de nuestros especialistas y generar instancias de diálogo e interacción sobre temas de salud prevalentes, son actividades fundamentales en nuestra labor asistencial”, afirmaron desde la institución.