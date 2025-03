Devil69: una propuesta musical distinta

Florencia Belén Mogno.

Dentro de la escena musical, diferenciarse es un desafío constante y en este contexto se destacan los artistas que buscan construir una identidad propia sin ataduras a las modas y las tendencias del momento.

Un ejemplo de esta filosofía es Devil69, la banda argentina que el próximo 10 de mayo celebrará sus casi 30 años de trayectoria con un show en El Emergente (Acuña de Figueroa 1030. CABA), en una presentación en la que harán un repaso por su carrera y darán un adelanto de lo nuevo dentro de su repertorio.

En ese sentido, Grupo Mediatres dialogó con la cantante del grupo, Die Ann, para conocer más detalles sobre el presente del grupo. A su vez, la artista habló sobre cómo se preparan para su show y de los proyectos a futuro.

Devil69 es una banda nacida en 1998 con el propósito de ofrecer distinto dentro del metal local. A lo largo de los años la banda tuvo cambios en su formación hasta llegar al grupo actual el cual se distingue por no encasillarse en un solo estilo, sino que fusionan Hard Rock, Gothic Metal, música industrial de los 90s e incluso melodías pop, siempre con una marcada impronta visual.

La historia de un proyecto diferente

Para concentrarnos en el presente, próximamente tendrán una presentación en El Emergente, ¿cómo se preparan para este show y cómo viven las presentaciones en vivo?

Die Ann: La verdad es que estamos muy ansiosos. Amamos las presentaciones en vivo porque ahí es donde podemos demostrar toda nuestra pasión por la música, por lo que hacemos. Yo, en lo particular, también estoy muy orgullosa de la banda que tenemos, de lo que formamos, de nuestra música. Creo que soy la fan número uno; eso es algo que considero clave: amar lo que uno hace. En vivo, la gente puede no sólo escuchar, sino también ver todo un show: todos vestidos, maquillados…es toda una preparación. Y como decía, amamos poder transmitirle a la gente todo lo que nosotros sentimos.

En cuanto a la identidad de la banda, ¿cómo describirías su estilo musical y qué influencias han tenido en su sonido?

Die Ann: Creo que el estilo musical y las influencias fueron cambiando a través del tiempo, tanto por cada persona con sus intereses y sus influencias, como en general. Por lo menos, cuando entré yo, sabía que era inevitable que la banda fuera mutando. Obviamente, tratamos de que no cambie, es decir, mantener esta forma del teatro y demás, tanto en lo visual como en todo el componente que lleva Devil.

En relación a la instancia creativa, ¿de qué manera llevan adelante el proceso de composición y cómo surge se desarrolla la dinámica de trabajo?

Die Ann: La inspiración, cuando uno ama lo que hace, ama la música, yo creo que no se puede parar. Siempre estás haciendo algo nuevo, alguna idea. Obviamente, a veces te puede llegar a pasar que hay bloqueos, pero siempre nace una nueva idea. Ahora mismo estamos con una idea nueva que nació y le pasé una letra a El Brujo, el guitarrista. A él le encantó la idea, entonces empezamos a desarrollarla, partiendo de esa letra. A veces ellos me pasan la música y yo tengo que crear la melodía y la letra en base a lo que ellos me pasan. Y a veces puede llegar a pasar al revés. Pero siempre estamos tratando de que todos, en grupo, colaboren. Cada uno pone su idea, y cuando lo llevamos a la sala, lo trabajamos entre todos.

En línea con lo que constituyen sus canciones, ¿cuál es el mensaje principal que buscan transmitir a través de su música?

Die Ann: La idea es poder disfrutar de la música teniendo un contenido en cada canción. Yo las escribo y también hay algunas canciones que estamos haciendo que no fueron escritas por mí, son tres en total. El resto son todas letras que yo hice, tanto la letra como las melodías, y son todas sobre cosas personales, historias, medias mías, medias prestadas. Esto más que nada com las canciones actuales que estamos haciendo y el mensaje es que se puede salir adelante, de superación. Tiene que ver con las luchas internas de cada uno, los miedos, y siempre dando una salida, una parte positiva de que se puede seguir y salir adelante, de que hay que ser uno mismo y que esa es la manera.

Devil69 tiene muchos años de trayectoria y si bien tu incorporación fue hace unos años, ¿cómo consideras que han evolucionado desde que están juntos y cómo lograron mantener su esencia?

Die Ann: Con respecto a mi entrada, obviamente cambió para mí un cien por ciento porque mi forma de cantar, mi timbre, quizás mi voz, son totalmente diferentes a todo lo que venían haciendo. Y es como que, si bien yo buscaba amoldarme a ellos, creo que ellos se terminaron amoldando también a mí. Se formó como un mix muy bueno y eso, con el tiempo, cada vez se va notando mucho más. Y si bien seguimos con la misma esencia, también con la entrada del bajista, que fue reciente, se terminó de completar el grupo. Y se transmite otra esencia que sigue siendo la misma, pero mutada. La idea es esa: seguir aportando y darlo todo con el corazón puesto ahí.

Por último, después de todo lo que han compartido como grupo, ¿qué los motiva a seguir creando música y qué proyectos futuros tienen en mente?

Die Ann: Lo que nos inspira, por sobre todo, es que amamos lo que hacemos. Creo que eso es lo principal y lo más importante. Para el futuro, queremos seguir tocando en vivo, poder compartir escenario con grandes bandas y también y tener la ambición de poder salir del país a tocar. La verdad es que eso también sería un sueño muy grande para nosotros, y seguir adelante.

Fuente fotografías: prensa Devil69.