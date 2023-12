El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes las primeras diez medidas que conforman el denominado paquete de urgencia económica, entre las que destacan el aumento del tipo de cambio a 800 pesos por dólar, el fin del gasto en obra pública, la reducción de subsidios a la energía y el transporte y un incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

En un mensaje grabado de 17 minutos de duración, que fue difundido este martes por la tarde, Caputo afirmó que la génesis del problema de la Argentina "siempre ha sido el déficit fiscal", por lo que aseguró que su misión será "evitar una catástrofe" y estará centrada en "solucionar el problema de adicción al déficit fiscal".

"El Gobierno viene a arreglar este problema de raíz para no tener que padecer más inflación y pobreza", dijo el ministro al presentar las diez medidas que conforman el paquete de urgencia económica.

La primera de las medidas dadas a conocer esta tarde es la decisión de "no renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia", seguido de implementar "la suspensión de la pauta publicitaria por un año" orientada a los medios de comunicación.

Caputo también ratificó que "los ministerios bajan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54" dependencias, lo que redundará en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos y 34% de los cargos políticos totales, a la vez que se decidió "reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado a las provincias".

Como quinta medida, anunció que "el Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", al reiterar que "no hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios".

El ministro también ratificó "la reducción de los subsidios a la energía y al transporte", al entender que el Estado sostiene "precios bajísimos en materia energética y al transporte porque la política engaña a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en los bolsillos, pero eso se paga con inflación".

Entre una de las definiciones más esperadas, Caputo señaló que "el tipo de cambio pasará a valer $800 y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias", como parte del sinceramiento de las variables.

En el mismo sentido, anunció que se trabajará en el reemplazo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) "por un sistema estadístico" en el que no se deberán gestionar licencias de manera previa para compras en el exterior.

También aseguró que se van a "mantener los planes Potenciar Trabajo de acuerdo al presupuesto 2023, y anticipó que como medidas de contención social "se duplicará la Asignación Universal por Hijo y aumentará en un 50% la Tarjeta Alimentar".

LAS ACCIONES LOCALES SUBIERON HASTA 12% ANTES DE LOS ANUNCIOS ECONÓMICOS DE CAPUTO

Las acciones del sector energético subieron hasta 12% en la Bolsa porteña, a la espera de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo.

En este marco, el índice Merval subió 3,4%, al quedar en 1.010.021,86 puntos, en una jornada en la que firmas argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron mayoría de pérdidas, a pesar de lo cual lo mejor de la jornada pasaron también por los papeles de las energéticas.

En la plaza porteña, las principales subas del día de los papeles que conforman el panel líder fueron encabezadas por Transportadora de Gas del Norte S.A.(12,2%), Edenor (11,4%), Central Puerto (7%) y Loma Negra (6,6%)

En Nueva York las acciones de compañías argentinas terminaron la sesión en su mayoría subas, entre las que se destacaron Edenor (8,8%), Cresud (8%), Central Puerto (6,6%) y Transportadora Gas del Sur (5,7%)

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos se mostraron todas en alzas de hasta 7,3%, mientras que entre los títulos en dólares también subieron hasta 3,6%.

En este marco, el riesgo país cerró en 1.879 unidades.

En lo referido al tipo de cambio, en el Banco Nación la cotización del dólar minorista se mantuvo a 0,5 para la venta y 5,5 para la compra con respecto al lunes.

Mientras que, la cotización más alta -en base al relevamiento del BCRA- correspondió al Banco Galicia, ICBC, Supervielle, Patagonia y Itaú que cerraron en 0, seguida de Santander a 0, Banco Piano 497,700 y Banco Credicoop en un promedio entre 0 y 0 por unidad.

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" se ubicó en 70 para la venta y 50 para la compra, con un aumento de 70 pesos respecto al lunes.

En lo que respecta a los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 4,5%, en 45,40; mientras que el MEP avanzó 3,2%, en 26,30.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en un rango de entre 4,45 y 6,45 por unidad, cincuenta centavos por arriba del cierre del lunes.