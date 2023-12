Mientras Javier Milei viaja hacia Bahía Blanca para monitorear los destrozos del violento temporal, renunció un nuevo funcionario en el equipo de comunicación. Esta vez se trata de Juan Caruso, quien emitió un breve comunicado anunciando que decidió "no seguir" en el equipo sin dar detalles de los motivos.

"Amigos, colegas, compañeros. Les escribo para avisarles que decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno de Javier Milei. Los quiero, los aprecio y los respeto y saben de mi dedicación Hoy me es imposible, en estas circunstancias, seguir adelante Nos estaremos cruzando en nuevas aventuras. Les mando un abrazo enorme", expresó. Se trata de la segunda dimisión a una semana de su llegada al gobierno.

Eduardo Roust, el subscretario de medios renunció el sábado también con un comunicado. "Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido", expresó en un comunicado a la prensa. Posteriormente, aclaró que lo comunicaba de manera informal ya que no había sido nombrado formalmente en ningún cargo.

“Esto es una falopa, están construyendo una cueva de trolls y esa es toda la política de comunicación con la que intentan sobrevivir a este quilombo que viene”, aseguró a Capital24 un operador cercano a Eduardo Roust, el subsecretario de Medios, que pegó el portazo a una semana de asumir. “Un suicidio la política de medios de este tipo”, agregó la fuente.

Eduardo Roust, es un histórico operador de medios peronista con llegada a todos los sectores de esa dirigencia y medios tanto metropolitanos como del interior del país. “Un tipo derecho y bien conceptuado y nadie criticó su llegada al Gobierno de Milei”, sentenciaron.

Roust, quien diseñó un esquema de comunicación gubernamental prolijo y se lo presentó al Presidente, el cual chocó contra Santiago Caputo, un hombre clave de Milei que sembró espacios de poder vitales como la AFI, YPF y medios con un sistema basado en redes sociales, trolls y memes. “Lo de eliminar la pauta por un año es marketing y una medida demagógica: la verdadera casta de medios va a cobrar más que antes”, aseguraron.

Grupo Clarin – La Nación, Meta (Facebook – Instagram) y ahora el amistoso Elon Musk con “X” ex Twitter más Google son los señores feudales de la pauta, ya que concentran el 80% de la misma.

El otro 20% entre cientos de medios del interior con fuerte presencia en ciudades intermedias y en medios pequeños que tienen alcance limitado pero valioso para las comunidades locales.

El tándem Clarín – La Nación van a cobrar quedándose con un pedazo del billonario negocio del 5G que repartirán con empresas chinas y el zar mexicano Carlos Slim. Además, ya tienen prometido el pedazo de la parte estatal de la estratégica empresa Papel Prensa, ya monopólica y ahora sin ningún límite, con lo cual el papel, subirá a valores astronómicos, con precio de usura a medios del interior.

Meta, interesada en el negocio de la digitalización de escuelas y otros esquemas de “soft skills” se llevará un pingue negocio a cambio de apoyar la gestión: vale decir rienda libre a trolls de todo tipo y asfixia a medios a través de los “logaritmos”.

Elon, el amigo americano, prestará su propia red con libertad de acción, interesado en el litio que yace en el subsuelo del país. Todo es parte del acuerdo cocinado.

Google, se repartirá el negocio con Meta.

“La Casta” de medios será premiada con un poder nunca antes visto y sin contrapeso de medios que también son importantes para la comunidad que no recibirán nada.

La salida de Roust, dinamita la oficina de Medios nacionales y somete al propio Milei a un juego de operadores políticos que están accediendo a negocios sin precedentes, de los cuales luego quedará condicionado el Gobierno.

En todo este monopolio de medios, que será bien premiado, la leyenda siempre fue clara: “Dos años a favor, dos años para pegar y cerrar más negocios”.

En la primera semana de trabajo, el equipo de comunicación de Javier Milei tuvo que encarar duros desafíos: mantener el alto perfil del presidente pese a que no realizó apariciones más que a través de un transmisión por redes sociales; coordinar un mensaje grabado para los anuncios económicos de Luis Caputo y escoger una conferencia para el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich; y garantizar la transmisión del plan de gobierno a través de conferencias matutinas del portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Precisamente, Adorni forma parte fundamental del organigrama de trabajo de Stettler, donde también se destacan dos figuras mediáticas en la gestión de redes sociales, un área clave de la comunicación de Javier Milei: Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.