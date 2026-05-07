Arsenal y el Viaducto: la estructura que sostiene el sentimiento de Sarandí

Hay una postal que define a Sarandí: el cruce de las vías, el ruido metálico del tren y, a pocos metros, el Estadio Julio Humberto Grondona. Allí, donde el cemento del Viaducto parece abrazar a la institución, Arsenal ha construido una identidad que trasciende lo deportivo. En Avellaneda, ser "del Arse" es pertenecer a una cofradía barrial que entiende el club como el living de su propia casa.

El Viaducto como cordón umbilical

El Viaducto ferroviario no es solo una referencia geográfica; es el símbolo de la resiliencia del barrio. "El club nació de vecinos que se juntaban acá a soñar en grande mientras el tren pasaba por arriba", cuenta Ricardo, un socio vitalicio que toma café frente a la sede. Para los habitantes de la zona, la importancia de Arsenal radica en haber puesto a este rincón de la ciudad en el mapa mundial, sin perder nunca la escala humana.



Ese rol social se traduce en una presencia constante en la vida cotidiana:Contención bajo las vías: El club funciona como el principal centro de captación para los chicos del barrio. A través de sus categorías infantiles y juveniles, Arsenal ofrece un horizonte de disciplina y pertenencia en un entorno donde la calle suele ser la única alternativa.

El Polideportivo como faro: La reciente puesta en valor de sus espacios deportivos permite que los vecinos no solo respiren fútbol, sino que ocupen el club para actividades recreativas, culturales y de salud.

El testimonio de la calle"Si Arsenal no estuviera, Sarandí sería un barrio de paso. El club nos da identidad", explica Mariela, madre de dos jóvenes que entrenan en el predio.

Para ella, como para tantos otros, el rol social se ve en las pequeñas cosas: el bufet que recibe a los abuelos, las colectas solidarias de la agrupación SolidarizARSE y el hecho de que el estadio esté integrado a la trama urbana como una plaza más.

Una gestión con mirada comunitaria Bajo la conducción de Lara Grondona, la institución ha buscado profundizar este lazo. Ya no se trata solo de competir en los torneos de la AFA, sino de convertir al club en un polo de servicios para el vecino.

Desde campañas de vacunación hasta jornadas de cuidado ambiental, Arsenal entiende que su prestigio se valida en el bienestar de la gente que vive a metros de sus muros.En mayo de 2026, mientras el sol se pone tras la estructura ferroviaria, el eco de las pelotas picando y el grito de los chicos en el playón confirman una verdad local: en Sarandí, el tren pasa, pero el club se queda para sostener a su gente.



El Viaducto de Sarandí: Un coloso de hierro que definió la identidad de un barrio inaugurado hace más de siete décadas, el Viaducto de Sarandí es mucho más que una solución vial y ferroviaria. Es el símbolo de progreso que dividió y, a la vez, unió para siempre el destino de los vecinos con el de su club de fútbol y su geografía urbana.

Si Sarandí tuviera un ADN, tendría forma de arco de hormigón y vías de tren. El Viaducto, esa imponente estructura que eleva las vías del Ferrocarril Roca sobre la Avenida Mitre, es el corazón geográfico y emocional de esta localidad de Avellaneda. Su historia es la crónica de un pueblo que se negó a quedar estancado tras las barreras.

1. El fin del "Paso de la Muerte"A principios de la década de 1940, cruzar el centro de Sarandí era una odisea peligrosa. El crecimiento del parque automotor y la frecuencia de los trenes hacia La Plata hacían que las barreras de la Avenida Mitre estuvieran bajas durante horas.

2. Los accidentes eran moneda corriente en el llamado "paso a nivel del infierno".La construcción del Viaducto comenzó en 1947 como parte de los planes de infraestructura del primer peronismo. Fue una obra de ingeniería monumental para la época: elevar las vías a lo largo de varios cientos de metros para permitir que el tránsito vehicular fluye sin interrupciones por debajo.

3. Inauguración y transformación (1953)Finalmente, el 4 de junio de 1953, el Viaducto fue inaugurado oficialmente. La obra cambió la fisonomía de Sarandí para siempre.

4. Los comercios comenzaron a florecer bajo sus arcos y en las calles laterales. La arquitectura de "el puente", con su estética industrial y robusta, se convirtió en la referencia visual inmediata para cualquiera que llegara al sur del conurbano.

3. El guardián de Arsenal Es imposible contar la historia del Viaducto sin mencionar al Arsenal Fútbol Club. Fundado en 1957, solo cuatro años después de la inauguración de la obra, el club adoptó el apodo de "El Arse del Viaducto".La estructura ferroviaria se convirtió en el telón de fondo de su estadio y en el refugio de sus hinchas. "El Viaducto nos protege", suelen decir los vecinos más antiguos, refiriéndose a esa sensación de pertenencia que genera la sombra de la mole de hormigón sobre el estadio Julio Humberto Grondona.

5. Actualidad: Patrimonio y Memoria En 2026, el Viaducto sigue siendo el punto neurálgico de la zona. A pesar de los años, su estructura resiste el paso de las formaciones eléctricas del Roca y de los miles de colectivos que circulan por debajo diariamente.Recientemente, el municipio de Avellaneda ha realizado trabajos de puesta en valor, incluyendo:Muralismo: Intervenciones artísticas en sus columnas que narran la historia del barrio y de sus figuras destacadas.Iluminación LED: Para mejorar la seguridad en los túneles y pasos peatonales.

6. Espacios públicos: Recuperación de los bajos viaductos para el uso comunitario y ferias de emprendedores locales.El Viaducto de Sarandí no es solo cemento; es el testigo silencioso de los ascensos de Arsenal, de las crisis del país y del crecimiento de miles de familias. Es, en definitiva, el arco de triunfo de un barrio que siempre supo caminar con el ruido del tren sobre la cabeza.