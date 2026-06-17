La comunidad caboverdeana de Dock Sud: el rincón de África en el Conurbano Sur

A pocas cuadras de las grúas portuarias y el Riachuelo, sobre la calle Leandro N. Alem 1468, se erige la sede de la Unión Caboverdeana. No es una ubicación azarosa: a finales del siglo XIX y principios del XX, miles de ciudadanos del archipiélago de Cabo Verde —entonces colonia portuguesa— llegaron a las costas argentinas. Escapaban de las hambrunas y las crisis de su tierra natal, pero traían consigo una vasta experiencia en la navegación.

Los recién llegados encontraron en los astilleros, el puerto de Dock Sud, la marina mercante y la destilería de YPF sus principales fuentes de trabajo. Al principio se establecieron en conventillos y pensiones de la zona; con el tiempo, calles como Ruiz de los Llanos se transformaron en una "pequeña Cabo Verde". En 1932, para hacer frente al desarraigo y ayudarse mutuamente en momentos de enfermedad o sepelio, fundaron su sociedad de socorros mutuos, la más antigua de la diáspora en el país.

Identidad criolla: entre la "morabeza", el tango y la cachupa

Entrar hoy a la sede de Dock Sud es sumergirse en un sincretismo cultural único. Las paredes exhiben mapas de las diez islas del archipiélago atlántico junto a retratos de Diego Maradona, banderas argentinas y estandartes azules con las diez estrellas doradas de Cabo Verde.

Allí se preserva el crioulo (criollo caboverdiano), una lengua nacida del encuentro entre el portugués y dialectos de África occidental. También se mantiene viva la gastronomía, con la cachupa (un guiso tradicional a base de maíz, porotos y carne) compartiendo mesa con el asado y el mate argentino. Los integrantes de la colectividad suelen hablar de la morabeza, un concepto propio de su cultura que define la hospitalidad, la amabilidad y el espíritu abierto con el que reciben a los visitantes.

El rugido de los "Tiburones Azules": el fútbol como puente generacional

Aunque la comunidad estima que hay cerca de 30.000 descendientes de caboverdeanos en Argentina distribuidos en distintas localidades (como Ensenada y San Nicolás), Dock Sud sigue siendo el faro cultural de la colectividad. En el último tiempo, este lazo identitario se ha visto profundamente fortalecido gracias al ámbito deportivo.

El histórico debut de la selección de Cabo Verde —los "Tiburones Azules"— en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 despertó un fervor inédito entre las nuevas generaciones de argentinos con raíces isleñas. El salón de la calle Alem se convirtió en el punto de encuentro obligado para abuelos, hijos y nietos que, vistiendo la camiseta azul del seleccionado africano, celebran cada logro deportivo como una validación de su historia y su presencia en el mapa global.

Un legado que se niega a desaparecer

"Nosotros nos sentimos tan argentinos como caboverdeanos", repiten con orgullo los miembros de la comisión directiva y los jóvenes que hoy asumen el relevo en la Sociedad. La institución no solo funciona como un club social o un espacio de festejos; sigue siendo un pilar fundamental para visibilizar el aporte de la cultura afro a la identidad nacional argentina, combatiendo el mito histórico de que en Argentina no hay afrodescendientes.

Con casi un siglo de vida en Avellaneda, la comunidad de Cabo Verde en Dock Sud demuestra que las raíces no se pierden con la distancia, sino que se transforman, echan brotes nuevos y siguen latiendo con fuerza a orillas del Riachuelo.

El día que un presidente africano pisó Dock Sud

El hito más importante en la historia política de la colectividad ocurrió a fines de abril de 1987. El advenimiento de la democracia en Argentina había abierto tímidamente los lazos de la Cancillería con el continente africano. En ese contexto de apertura, Arístides María Pereira, el primer presidente de la Cabo Verde independiente, realizó una visita de Estado al país.

Tras firmar convenios bilaterales con el gobierno argentino el 29 de abril de ese año, el mandatario africano exigió romper los rígidos protocolos de las embajadas para cumplir con un deseo personal: conocer el lugar donde residía la mayor diáspora de sus compatriotas en el Atlántico Sur.

La llegada de Pereira a la sede de Leandro N. Alem 1468 marcó un antes y un después en la región, al convertirse en la primera visita oficial de un jefe de Estado extranjero al Municipio de Avellaneda.

El presidente, un histórico líder revolucionario que había luchado junto a Amílcar Cabral por la liberación del archipiélago, fue recibido con honores por una multitud de familias trabajadoras de Dock Sud. En un salón colmado, Pereira pronunció un emotivo discurso en criollo donde reconoció el rol fundamental de los inmigrantes de Avellaneda para mantener encendida la llama de la identidad nacional durante los años del dominio colonial portugués.

Este acontecimiento no solo elevó el orgullo de los caboverdeanos del Conurbano, sino que institucionalizó definitivamente a la Sociedad de Socorros Mutuos como una "embajada cultural" y un territorio soberano de los afectos isleños en suelo argentino.