Duhalde vuelve al centro de la escena con la presentación de un libro sobre su gestión bonaerense

El encuentro se realizará el miércoles 20 de mayo a las 18 horas en el Cine Universitario Tita Merello de la Universidad Nacional de Lanús y contará con la participación de Daniel Bozzani, el propio autor y Eduardo Duhalde. La moderación estará a cargo de Mauro Guevara.
 
Política13/05/2026

WhatsApp Image 2026-05-13 at 09.27.41En un contexto político marcado por la fragmentación del peronismo, la reconfiguración del mapa bonaerense y el debate sobre los liderazgos del pasado y del presente, el ex gobernador y ex presidente interino Eduardo Duhalde volverá a ocupar un lugar central en la discusión política con la presentación del libro “La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999. El proyecto político que transformó la Provincia de Buenos Aires”, escrito por Aritz Recalde.

 

La actividad no pasa desapercibida dentro del universo político bonaerense. En medio de un escenario donde distintos sectores del peronismo buscan reconstruir identidad, liderazgo y volumen territorial, la figura de Duhalde reaparece asociada a una etapa de fuerte construcción política en la Provincia de Buenos Aires, marcada por el fortalecimiento del poder territorial, la obra pública y el armado de intendentes que durante años dominaron la política provincial.

 

El libro propone una revisión de los años en los que Duhalde gobernó la provincia entre 1991 y 1999, período que muchos dirigentes del PJ todavía consideran como una de las últimas experiencias de conducción política con fuerte anclaje territorial y estructura partidaria sólida.

 

La elección de la Universidad Nacional de Lanús como sede también tiene una lectura política. El conurbano vuelve a convertirse en escenario de debate sobre el futuro del peronismo y sobre qué modelo de gestión puede volver a conectar con sectores golpeados por la crisis económica y el desgaste de la dirigencia tradicional.

 

En distintos sectores del PJ observan el encuentro como algo más que una simple presentación editorial. La reaparición pública de Duhalde en una actividad académica y política alimenta discusiones internas sobre la necesidad de recuperar experiencia de gestión, conducción y construcción territorial en un momento donde el oficialismo nacional avanza sobre estructuras históricas de la política bonaerense.

 

Además, la actividad se da en un clima donde varios dirigentes comienzan a reivindicar etapas del peronismo vinculadas al pragmatismo político y a la construcción de poder desde los municipios, un modelo que Duhalde supo consolidar durante la década del noventa y que todavía mantiene influencia en numerosos dirigentes del conurbano.

 

La jornada promete reunir a militantes, dirigentes, estudiantes y referentes políticos interesados en revisar una etapa clave de la historia reciente bonaerense, pero también en discutir cómo aquellas experiencias dialogan con la actualidad política de la Argentina.

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