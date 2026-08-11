Kicillof juega la carta de los intendentes y empuja la reelección en plena interna del peronismo

Axel Kicillof entendió hace tiempo una regla elemental de la provincia de Buenos Aires: los gobernadores administran, los legisladores negocian, pero quienes conocen dónde están los votos son los intendentes. Y cuando más de 80 jefes comunales llegan a 2027 sin posibilidad de volver a presentarse, la discusión sobre las reelecciones deja de ser institucional para convertirse en una extraordinaria mesa de negociación política.

Carlos Bianco decidió ponerlo en palabras. El ministro de Gobierno aseguró que habla con alcaldes de todos los colores y que, detrás de las declaraciones públicas, existe un respaldo mucho más amplio a eliminar el límite de mandatos. Después agregó la parte divertida de la política bonaerense: varios intendentes quieren la reforma, pero sus legisladores no están dispuestos a levantar la mano.

No es difícil comprenderlos. Entre los alcanzados aparecen intendentes peronistas, radicales, macristas, vecinalistas y hasta dirigentes que terminaron alineados con La Libertad Avanza. En los municipios no existe una pasión doctrinaria contra la reelección. Existe supervivencia.

El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof tomó nota y convirtió el tema en una herramienta de construcción. La senadora Ayelén Durán impulsó una iniciativa para volver a habilitar reelecciones de intendentes y legisladores, colocando al gobernador del lado de quienes sostienen que debe ser el electorado local quien decida cuándo termina un liderazgo.

La reelección también es una moneda de negociación

La cuestión complica particularmente la relación con Sergio Massa. El límite vigente nació durante la gobernación de María Eugenia Vidal a partir de un acuerdo con el entonces líder del Frente Renovador. Massa mantiene por ahora su resistencia a desandar aquella reforma. Pero 2027 todavía queda demasiado lejos como para confundir una posición negociadora con una lápida.

El Frente Renovador también necesita territorio y ya empieza a mostrar cartas. Martín Marinucci, actual ministro de Transporte bonaerense y dirigente histórico del massismo, confirmó que quiere competir por la intendencia de Morón en 2027. No es un movimiento menor: Morón está gobernado desde 2019 por Lucas Ghi y forma parte del corazón político del oeste del Conurbano.

Ahí empieza la verdadera rosca.

Si finalmente se habilitan nuevas reelecciones, algunos intendentes conservarán sus municipios. Otros pueden entrar en negociaciones internas donde la continuidad se intercambie por lugares legislativos, acuerdos provinciales o el ingreso de nuevos socios a territorios estratégicos. Y el massismo, que necesita ampliar su propia base municipal, tiene razones bastante concretas para mirar esa conversación con atención.

Kicillof tampoco desconoce el valor de ese ejército territorial. Para cualquier proyecto presidencial futuro, tener intendentes alineados significa fiscales, estructura, comunicación local, conocimiento del padrón y capacidad de movilización. En la provincia más grande del país, eso vale bastante más que una colección de dirigentes fotografiados en un escenario.

Por eso la discusión sobre reelecciones tiene una superficie jurídica y un subsuelo político. Arriba se debate si limitar mandatos mejora la democracia. Abajo se cuentan municipios, candidaturas y apoyos para la próxima interna.

Bianco dice que todos los intendentes quieren seguir teniendo la posibilidad de competir. Puede haber exageración en el universal, pero el problema existe y alcanza a más de ochenta municipios.

La pelea no será por una abstracción constitucional. Será por quién controla cada pedazo del mapa bonaerense cuando llegue 2027. Y en Buenos Aires, antes de discutir quién se queda con la Casa Rosada, conviene saber primero quién conserva las llaves de los municipios.