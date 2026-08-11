Milei, un "collar de melones" para Flávio Bolsonaro que favorece a Lula

En política hay amigos que suman votos, amigos que aportan estructura y amigos que conviene querer a prudente distancia. En la vieja jerga de la rosca, estos últimos tienen una definición menos elegante pero bastante precisa: son un collar de melones. Javier Milei empieza a ocupar ese incómodo lugar para Flávio Bolsonaro. El Presidente argentino cruzó la frontera para respaldarlo, pero una encuesta de Quaest muestra que su intervención puede estar consiguiendo exactamente lo contrario: empujar electores hacia Lula.

El dato tiene una contundencia difícil de maquillar. El 34% de los brasileños consultados considera que el respaldo de Milei a Flávio aumenta las posibilidades de votar por Lula en las elecciones de octubre. Apenas el 27% sostiene que lo acerca al candidato bolsonarista y otro 17% afirma que la intervención del argentino no modifica su decisión.

Para Flávio el problema no es ideológico. En ese terreno Milei encaja perfectamente con el universo político construido por su padre, Jair Bolsonaro. El problema es electoral. El senador necesita conservar al núcleo duro bolsonarista pero también ampliar hacia una derecha que no necesariamente compra el paquete completo de radicalización, confrontación institucional y alineamiento internacional que representa el libertario argentino.

Y las elecciones no se ganan acumulando amigos que ya piensan igual. Se ganan conquistando a quienes todavía pueden cambiar el voto.

El abrazo que empieza a costar votos

La fotografía empeora cuando se abandona la encuesta tradicional y se observa la conversación digital posterior a la participación de Milei en el acto bolsonarista. Un relevamiento realizado sobre 129.000 comentarios detectó un 76% de intervenciones críticas hacia el argentino, contra apenas 15% favorables y 9% neutrales.

Dentro de esa conversación, el 27% cuestionó lo que interpretó como una falta de respeto hacia la Presidencia brasileña y otro 18% sostuvo que Milei debería ocuparse de los problemas argentinos antes que intervenir en la política del país vecino. Un 15%, además, terminó expresando respaldo explícito a Lula.

Ahí aparece la paradoja que inquieta a cualquier jefe de campaña. Milei viaja para golpear al adversario y termina ayudándolo a reconstruir centralidad. Sus ataques contra Lula permiten que el presidente brasileño ocupe un lugar institucional frente a una figura extranjera que interviene agresivamente en la disputa doméstica. Lo que Milei pretende presentar como una batalla ideológica internacional puede ser leído por parte del electorado brasileño de una manera mucho más sencilla: un presidente extranjero viniendo a decirles cómo votar.

Y Lula puede explotar ese terreno sin demasiado esfuerzo. No necesita discutir libertarianismo, socialismo ni la internacional de las derechas. Le alcanza con colocarse en el lugar del presidente brasileño frente al dirigente argentino que llega a hacer campaña por su adversario.

Para Flávio Bolsonaro el asunto resulta todavía más delicado porque necesita construir identidad propia mientras carga inevitablemente con el apellido de su padre, actualmente preso. Milei no contribuye a esa autonomía. Por el contrario, refuerza la imagen de una candidatura integrada a una familia política internacional que entusiasma a los convencidos pero puede espantar precisamente a los votantes que necesita incorporar.

La afinidad entre Milei y los Bolsonaro puede ser auténtica. Eso no significa que sea electoralmente rentable. La política tiene esa crueldad: un enemigo torpe puede regalar una elección, pero un amigo demasiado entusiasta también puede arruinarla.

Flávio todavía necesita a Milei para alimentar la épica de su base. El problema será descubrir cuánto Milei soporta el resto de Brasil. Porque cuando un aliado consigue que el adversario crezca cada vez que viene a ayudarte, deja de ser solamente un amigo. Empieza a parecerse demasiado a un collar de melones.