Encuestas muestran el peor momento político de Javier Milei desde que llegó al poder

El desgaste de la promesa “anticasta”, el impacto de las denuncias contra Manuel Adorni y el empeoramiento de la situación económica empezaron a erosionar incluso a sectores que habían acompañado a Javier Milei en 2023.

El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más complejos desde su llegada a la Casa Rosada. Una serie de encuestas nacionales reflejó un deterioro sostenido de la imagen presidencial, una creciente desconfianza social sobre el rumbo económico y un fuerte desgaste de la promesa “anticasta” que impulsó al oficialismo en 2023.

Los estudios, elaborados por distintas consultoras y universidades, coincidieron en un punto central: el apoyo social al experimento libertario se redujo y comenzó a aparecer una sensación de desencanto incluso entre antiguos votantes del Presidente.

Uno de los relevamientos más contundentes fue el informe “El quiebre de la promesa libertaria”, elaborado por Sentimientos Públicos, que aseguró que “el gobierno de Javier Milei cuenta con un apoyo social cada vez menor”.

Según el estudio nacional de Sentimientos Públicos, el 73,5% de los encuestados respondió que no considera probable votar a Javier Milei para un segundo mandato, mientras que apenas el 26,5% sostuvo lo contrario.

El informe identificó además un cambio en la composición del respaldo libertario. El oficialismo mantuvo fortaleza entre jóvenes de entre 18 y 28 años y en regiones vinculadas a economías extractivas, pero perdió apoyo entre sectores medios urbanos, especialmente en el AMBA y entre millennials de entre 29 y 40 años.

“El gobierno de Javier Milei cuenta con un apoyo social cada vez menor. ¿Esto significa que va a perder una posible reelección? No necesariamente. Todavía falta mucho y el menú electoral, junto con la coyuntura, van a condicionar el voto”, afirmó el director de la consultora, Hernán Vanoli.

Y agregó: “Sin embargo la historia deja huellas. En una sociedad que, cada vez más, funciona como un mercado de expectativas, la promesa libertaria se percibe quebrada”.

Uno de los datos más llamativos del estudio fue el clima emocional que rodea al oficialismo. La encuesta mostró que apenas el 14% de los consultados todavía tiene “esperanzas” en el Gobierno, mientras que otro 12% acompaña con dudas y un 13% sostiene que “no hay otro camino”. En contraste, el 61% aseguró que no tiene expectativas positivas y teme que la situación empeore.

El trabajo también reveló que incluso entre quienes votaron a Milei en 2023 el respaldo empezó a resquebrajarse: un 40,1% de los votantes libertarios afirmó sentirse defraudado por el Presidente.

Según la consultora, existe una fuerte relación entre el apoyo al Gobierno y la idea de meritocracia. El 54% de los encuestados sostuvo que “el que se esfuerza casi siempre puede mejorar”, porcentaje que trepa entre pluriempleados y sectores altos y bajos.

Economía, deuda y salud mental

El deterioro económico apareció como uno de los factores centrales del malestar social. El informe de Sentimientos Públicos señaló que el 45,5% de los argentinos achicó gastos durante el último año y el 40,3% aseguró haberse endeudado. Además, el 14,9% afirmó haber comenzado a tomar medicación para la salud mental.

La encuesta también indicó que apenas el 14% siente que el Gobierno controla la inflación y sólo un 7,9% cree que su vida “va en buen rumbo”.

Otro de los elementos que aceleró el desgaste fue el impacto político de las denuncias contra Manuel Adorni. Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSCA) de la UBA comparó el efecto del caso con la recordada foto de Olivos durante la pandemia de Alberto Fernández.

Según el relevamiento realizado sobre 4.711 personas del AMBA, el 97% dijo conocer las denuncias y el 66,5% consideró que existen hechos “reales y graves” de corrupción detrás de la causa.

Además, el 79,9% afirmó que el episodio afecta directamente la promesa “anticasta” y “anticorrupción” con la que Milei llegó al poder, mientras que el 62,5% sostuvo que la imagen del Gobierno empeoró tras el avance judicial del caso.

El estudio también detectó una fuerte percepción negativa sobre el funcionamiento de la Justicia: el 71,8% aseguró que el Poder Judicial favorece la impunidad y el 81,2% pidió penas más severas para hechos de corrupción.

Los distintos estudios coincidieron en mostrar un deterioro sostenido de la imagen presidencial. La consultora Zuban Córdoba registró una desaprobación del 64,5% y una aprobación de apenas 34,3% para el Gobierno nacional.

El relevamiento también mostró una fuerte brecha de género, ya que el rechazo a la gestión llegó al 69,5% entre mujeres y al 59,4% entre hombres.

En paralelo, el 71,2% de los encuestados respondió que “hace falta un cambio de gobierno en Argentina”. Dentro del oficialismo, además, la imagen negativa de Manuel Adorni alcanzó el 72,1%, mientras que la de Javier Milei llegó al 60,6%.

Por su parte, Zentrix Consultora ubicó la aprobación de gestión en 33,1%, mientras que la imagen positiva presidencial cayó a 35,2% frente a una negativa de 59,3%.

El trabajo indicó además que el 57,3% cree que existe corrupción generalizada en la gestión y que el 66,6% considera que el Gobierno no está comprometido con prevenirla.

En la misma línea, una encuesta de CEOP Latam mostró que el 61,5% votaría hoy a un dirigente opositor, frente a un 31,9% que acompañaría al oficialismo.

Finalmente, un relevamiento de Opina Argentina reveló que la aprobación presidencial cayó seis puntos y quedó en 35%, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión, mientras que la imagen negativa subió hasta 63%.