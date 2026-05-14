Gran convocatoria del Club de Robótica de la UNaB en su primer encuentro del año

Más de 100 estudiantes y docentes de escuelas secundarias de Almirante Brown, participaron del primer encuentro del año del Club de Robótica de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) , un espacio gratuito de creatividad y experimentación tecnológica.

El club funciona en el campus de la UNaB en Burzaco donde todos los sábados por la mañana se convoca a jóvenes para que aprendan a programar y exploren de manera práctica el mundo de la robótica, la automatización, la domótica, el prototipado y la Internet de las Cosas (IoT) con la guía y tutoría de docentes y estudiantes avanzados de la universidad.

Participaron del encuentro el intendente municipal interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; el secretario de Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la comuna, Sergio Pianciola, y el secretario de Extensión de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko, quienes dieron la bienvenida a los integrantes del club.

Qué busca la iniciativa y cómo sumarse El proyecto, impulsado por la Secretaría de Extensión y Bienestar de la UNaB, busca despertar y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes de la región.

El objetivo central es brindar un entorno interactivo y equipado con tecnología de última generación para que los participantes imaginen, diseñen y construyan proyectos reales, y resuelvan desafíos creativos mediante el trabajo en equipo.

Los jóvenes a los que les apasiona la ciencia y la innovación pueden integrarse durante todo el año. Las reuniones son todos los sábados a las 10 h en el Campus UNaB (Blas Parera 132, Burzaco).

Para participar, es necesario registrarse previamente para lo que deben completar el formulario en https://goo.su/SbiMmhp.

Este espacio que cuenta con el apoyo del Municipio de Almirante Brown, de la Unión Industrial de Almirante Brown, la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, el Centro Local de Innovación y Cultura (CLIC), y las empresas Genrod, TGI Pagk, Doing, Icecream y Micro, entre otras.