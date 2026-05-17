Ferias de libros: su importancia

Por Jaime Veas Oyarzo.

1.- El libro en el espacio público:

Sale al encuentro de los lectores, al alcance de su mano, un libro en Amazon es un algoritmo, pero en una feria es un objeto

físico al cual se puede acceder, hojear, entablar un diálogo con que esté al lado y por ahí terminar llevando un ejemplar de un

autor que nunca se nos hubiese ocurrido buscar. Es un espacio donde las personas no van solo a comprar, sino que

transforma en un evento social, donde está permitido hablar, de libros, autores, títulos,

1.- Eje de innumerables conexiones:

Conecta a todos los que hacen posible la existencia de un libro: autores, editores, distribuidores, libreros, bibliotecarios,

traductores agentes literarios. Un editor independiente se da a conocer, un autor nuevo es visto por un editor, para el lector es

el lugar donde su autor preferido, firma los ejemplares y al cual, en persona podemos preguntar .

El contacto directo, baja las barreras, acerca y facilita el encuentro humano, que de otra manera sería difícil de lograr.

3.- Son un termómetro cultural y político:

El cartel de invitados, que libros se agotan rápidamente, que charlas son más convocantes y despiertan interés, estos entre

otros indicadores van diciendo que percibe el público en general, cuales son sus preferencias... en los países donde el libro

es caro, las ferias tienen días de descuentos o entradas gratis, para escuelas, estudiantes, adultos mayores, es una de las

pocas veces que el acceso al libro se da fuera de las reglas del mercado.

El problema:

Si la feria se vuelve solo un shopping literario, con famosos firmando fotos, la " feria de vanidades" pierde su fuerza, lo que la hace importante es cuando funciona como lugar de encuentro, interés, descubrimiento, intercambio, enriquecimiento cultural, debates, donde se busca por el interés de buscar, no de encontrar, y no solo es vista como sitio de ventas.

FILBA- Feria Internacional del Libro de Buenos Aires -

Que este año cumplió 50 años de trabajo ininterrumpido, es una feria comercial y cultural para el público en general, con una asistencia promedio que excede holgadamente el millón de personas, es la feria más grande del mundo en español. los stands son de editoriales argentinas y latinoamericanas.

Su eje es el contacto directo: autor - lector, firmas, charlas, recitales, su presencia es importante para que el libro argentino no muera y nos mantengan en el escenario internacional que algunos escritores nuestros lo pudieron y pueden mantener, por eso más que un mercado internacional, es toda una "Fiesta del Libro" que año tras año sigue convocando a numeroso público.

Comparando con otras ferias:

Feria de Frankfurt:

Concebida como un espacio de negocios de derechos editoriales, con asistencia cercana a las 300 mil personas, donde el público sólo concurre solo el fin de semana, no se venden libros al público, se negocian derechos, los stands, de enormes proporciones son asignados por países: Alemania, Francia, Estados Unidos. Es el centro del mercado editorial global. Para que un libro argentino salga del español al mundo, su paso por Frankfurt, no solo es importante, es vital.

Feria de Guadalajara:

Con una asistencia de 800 mil personas, es importante para el mercado latinoamericano. Combina lo mejor de las dos anteriores, cada año invita a un país o ciudad como "Invitado de Honor", eso define la programación y logra captar la atención de la prensa

internacional, tiene un fuerte componente académico.

Su importancia está dada porque permite posicionar a los autores hispanoamericanos en el mercado de Estados Unidos y Europa, es el puente entre Frankfurt y el mundo de habla hispana.

Brevísimo resumen:

Feria del Libro de Buenos Aires: venta de libros y eventos culturales - autores, editores y lectores.

Feria del Libro Frankfurt : venta de derechos de traducciones - grandes editores y agentes literarios.

Feria del Libro de Guadalajara: conecta a Latinoamérica con el mundo - autores, editores, lectores iberoamericanos

cuando funciona como lugar de descubrimiento, intercambio.