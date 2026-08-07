Bardoma: el heavy metal como bandera de una nueva generación

Por Florencia Belén Mogno.

El hard rock y el heavy metal mantuvieron a lo largo de las décadas una identidad vinculada con la potencia sonora, la actitud y una estética que trascendió generaciones. Desde sus orígenes, ambos géneros encontraron en las guitarras distorsionadas, las bases contundentes y las voces de gran intensidad una forma de expresión que también permitió abordar distintas problemáticas sociales y experiencias personales.

Con el paso del tiempo, la escena underground se convirtió además en un espacio de encuentro para artistas que encontraron en la autogestión una herramienta para sostener sus proyectos.

En ese contexto, se destaca Bardoma,una banda de hard rock y heavy metal formada en Buenos Aires en 2022 e integrada por Edu Tobio en guitarra, Sabrina Gorosito en voz, Matías Lo Presti en bajo y Facu Alvarado en batería.

En diálogo con Grupo Mediatres, Sabrina Gorosito repasó los comienzos del grupo, el proceso creativo, las influencias que atravesaron su identidad y los proyectos que prepararon para los próximos meses.

Una banda todo terreno

Para empezar, ¿en qué momento se encuentra actualmente Bardoma?

S.G: En este momento nos encontramos haciendo muchas presentaciones en vivo, girando con nuestro segundo disco, que salió en febrero de este año y se llama En la zona letal. Lo pudimos presentar de manera oficial en marzo, y estamos planeando un viaje a Mar del Plata para ir a presentarlo allá. Tenemos dos fechas acá en Capital, muy importantes para nosotros, que son ambas presentaciones de disco: una, que es la presentación de la nueva placa, que va a ser este próximo 22 de agosto, y la próxima fecha fuimos invitados y esa va a ser en Uniclub, así que en eso nos encontramos: trabajando mucho en la sala, haciendo algunas nuevas canciones también. Mucho, mucho trabajo de acá a fin de año, ya planificado y ordenado para ser ejecutado.

Por otra parte, ¿cuáles son las principales fuentes de inspiración de Bardoma y cómo es el proceso de composición y creación de las canciones dentro de la banda?

S.G: Yo creo que lo que funciona como motor de inspiración es la pasión que sentimos por este género que llevamos adelante, que es el heavy metal. El amor por los subterráneos, el respeto por esos grandes artistas luchadores de la vida, que han sabido marcar el camino y que han podido transformar en música un montón de experiencias con las que nos sentimos identificados, es como surge nuestra forma de hacer música también. A la hora de trabajar, el trabajo en la sala siempre es algo muy importante para nosotros, lo hacemos con mucha convicción y con dedicación también. Bardoma es una banda en la cual tratamos siempre de estar haciendo canciones. La primera parte del trabajo generalmente la hacemos con el guitarrista, Edu. Él trae algunas melodías o vamos viendo sobre qué queremos hacer una canción, o tiramos a la cancha una idea que se nos ocurrió y la vamos armando entre los dos, nunca es por separado, siempre juntos, y después llevamos esa estructura a la sala y vamos sumando. Capaz la batería también cumple su función a la hora de decir: “Bueno, acá puedo meter esto, puedo meter aquello”. Lo mismo el bajo. Y tratamos de hacerlo siempre. Es una actividad, la composición, la cual, por más que estemos o presentando un disco o haciendo otra cosa, siempre estamos metidos en hacer algún temita.

Desde la salida del primer disco hasta la actualidad, ¿cómo considerás que evolucionó Bardoma como grupo y qué balance hacés de este recorrido?

S.G: Como grupo creo que evolucionamos bastante. Hace dos años que salimos a la cancha, en 2024 con el primer disco, y ahora que lanzamos esta segunda placa, que se llama “En la zona letal”. Hacer dos discos en tan poco tiempo no es común, más con la economía que tenemos en Argentina, con la difícil situación que pasamos los artistas del underground, que no tenemos los mejores lugares para tocar ni las mejores condiciones y que siempre tenemos que estar autogestionándonos, y pocos podemos vivir de esto. Así que yo creo que evolucionamos bien para el objetivo que tenemos nosotros que es compartir música y llevar la bandera de los subterráneos a la mayor cantidad de lugares posibles, visitando toda nuestra provincia de Buenos Aires y tratando de expandirnos también hacia otras provincias de la Argentina, donde sabemos que se disfruta este género de la misma manera en la que lo hacemos acá. Y la idea es esa y creo que estamos cumpliendo el objetivo también compartiendo con bandas que admiramos hace muchísimo tiempo y con las que hoy en día tenemos el placer de poder cruzarnos en una fecha y tocar juntos. Así que el balance es positivo.

¿Cómo fue para ustedes transitar el camino de la autogestión y cuáles fueron los principales desafíos que encontraron dentro de la escena?

S.G La experiencia autogestiva, en tanto no se termine, siempre es un camino sinuoso, cuesta arriba y lleno de aprendizajes hasta el infinito, porque siempre representa esfuerzo y dedicación al extremo. Uno tiene que ocuparse de varias tareas y eso siempre te lleva a ser muy detallista. Cada disciplina que uno quiere desarrollar siempre está empapada de un montón de cuestiones, quizás, pero el balance es mayormente positivo. Hasta el momento, nunca pensamos en tirar la toalla, porque muchísimos años que tocábamos, no con los chicos cuando estaban así, pero cada integrante viene desarrollando hace muchísimos años su trayectoria musical y si seguimos acá es porque obviamente tenemos más cosas buenas para rescatar que las malas y jamás pensaríamos en dejar.

De cara al futuro, ¿qué proyectos tienen en mente y cuáles son los grandes objetivos o sueños que les gustaría concretar con Bardoma?

S.G: A futuro estamos trabajando en un nuevo videoclip de un tema del disco nuevo. Para el año que viene ya estamos empezando a laburar el disco nuevo, así que el año que viene nos vamos a meter a grabar todo el material que estamos trabajando ahora. Y, como anhelo u objetivo, el sueño es poder compartir escenario con las bandas que nos inspiraron, con las bandas históricas y que escuchamos durante toda la vida.

Fuente fotografías: Bardoma y @coming_shows.