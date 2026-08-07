Simulando un Vuelo presenta “Martes 30”, su primer LP en el Centro Cultural Lezica

Por Grupo Mediatres

A lo largo de la historia, la música se convirtió en una de las formas más directas de retratar las transformaciones de la vida cotidiana. En un contexto atravesado por la hiperconectividad, la velocidad y los cambios en los vínculos humanos, las canciones encontraron nuevas maneras de poner en palabras emociones, conflictos y experiencias que forman parte de la realidad contemporánea.

Los relatos urbanos ocuparon un lugar central dentro de esa búsqueda artística. Personajes, escenarios y situaciones cotidianas permitieron abordar temas como la distancia entre las personas, la incertidumbre en las relaciones, la ansiedad provocada por las redes sociales, la construcción de la identidad y la necesidad de encontrar respuestas frente a un mundo cada vez más acelerado.

En ese contexto, Grupo Mediatres dialogó con la banda Simulando un Vuelo que presentó los detalles de “Martes 30”, su primer trabajo de larga duración. La banda argentina, integrada por Luí Soulé, Nahuel Santander, Juan y Román Rojas, reúne en sus 12 canciones distintas historias y emociones vinculadas con la vida urbana contemporánea.

Para celebrar este lanzamiento, el grupo dará un show en vivo este sábado 8 de agosto en el Centro Cultural Lezica (Lezica 4266 - Almagro / Caba), a partir de las 21hs y las entradas anticipadas se pueden adquirir por mensaje directo en en el Instagram de la banda

@simulandounvuelo.

Un aire fresco dentro del rock alternativo

Para empezar, ¿cómo viven estos días previos al show en Lezica y cómo se preparan para los shows?

S.U.V: Los días previos al show siempre son diferentes a los demás porque todo empieza a centrarse alrededor de eso. Va a ser la primera vez que vamos a tocar en el CC Lezica y como siempre, prepararamos todo lo necesario para brindar nuestro mejor show. Pensamos desde el set de canciones que vamos a tocar, el vestuario que vamos a lucir y todo lo referido a la logística. Ensayamos enfocados en la lista de temas que armamos pensando en generar distintos climas.

En esa línea, ¿de qué manera viven ustedes la experiencia de los vivos?

S.U.V: Los vivos son siempre muy especiales para cualquier músico. Lo vivimos con ansiedad

hasta que suena el primer acorde. Es algo que se va haciendo más grande a medida que se

acerca. Cuando llega el día, disfrutamos todo: desde la prueba de sonido hasta cuando saludamos a nuestro público al terminar el show. Tocar música sobre un escenario es un

privilegio que en el contexto actual, se hace cada vez para menos personas. Por eso, hacerlo

con pasión y profesionalismo es lo más importante. La música se trata de emociones,

de transmitir mensajes más allá de lo literal; de entretener y conectar con los que estan ahí

sientiendo con nosotros. Los shows en vivo para nosotros siempre son enérgicos. Hacemos catarsis arriba del escenario y eso se transmite. Sabemos movernos y entusiasmar al público.

Somos una banda que tiene discurso político. En nuestros shows hay un momento de homenaje a los ex-combatientes de Malvinas en la canción "El Reloj", donde el público arma un clima muy especial encendiendo las luces de los celulares. Cuando llega la hora de tocar "Zapatillas" hablamos de lo que sucedió en Cromagñon para que no se repita y nos cuidemos siempre. Varias personas tomaron un hábito que comenzó de forma espontánea: acercar sus zapatillas al escenario y bailar descalzos.

En este show van a estar presentando su disco “Martes 30”, ¿cómo fue la realización de este álbum?

S.U.V: La construcción de este disco fue un proceso largo y muy colaborativo. Lui Soulé, que es el compositor de la banda, fue presentando distintas maquetas a lo largo del tiempo. A

partir de ese material empezamos a trabajar sobre una lista bastante amplia de canciones,

escuchándolas, probándolas en los ensayos y dejando que cada una encontrara su lugar.

Con el paso de los meses fuimos decantando ese repertorio hasta llegar a las 12 canciones

que finalmente integran Martes 30. La elección no fue solamente por cuáles nos gustaban más,

sino por cuáles dialogaban entre sí y lograban contar una historia como disco. En ese proceso fue fundamental el trabajo de Juan Rojas. Además de ser el guitarrista de la banda, asumió el rol de productor, aportando ideas sobre los arreglos, los sonidos y la identidad que queríamos lograr en cada tema. También fue muy importante el trabajo de ingeniería de Emiliano Galano, del estudio La Válvula, quien ayudó a traducir todo ese proceso creativo en un sonido sólido y fiel a lo que buscábamos transmitir. Creemos que el resultado refleja el aporte de cada uno: nació de las canciones de Lui, pero terminó tomando forma gracias al trabajo colectivo de roda la banda y a un proceso de producción en el que cada detalle fue pensado y trabajado con mucho tiempo y dedicación.

¿Qué significó para ustedes el lanzamiento de Martes 30?

S.U.V: "Martes 30" representa un punto de llegada y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. El disco reúne un proceso de varios años en los que crecimos como músicos y como personas.

Cada canción fue apareciendo en momentos distintos, con experiencias, influencias y

estados de ánimo diferentes, y eso hizo que el álbum terminara teniendo una identidad muy

propia. En el camino aprendimos a escuchar más las canciones que nuestro propio ego, a entender que muchas veces menos es más y que la paciencia también forma parte de la

composición. Hubo cambios, pruebas, errores, nuevas versiones y mucho trabajo hasta

encontrar el sonido que realmente nos representara. Martes 30 es el reflejo de nuestra evolución. Sentimos que este disco nos encuentra más maduros, con una identidad más

clara y con la convicción de que el proceso fue tan importante como el resultado final.

Por otra parte, ¿qué se podrá encontrar el público en este show y cuáles son las expectativas de ustedes?

S.U.V: Hace poco publicamos nuestro primer álbum llamado "Martes 30" y estamos en los shows previos a la presentación oficial que la estamos preparando para mediados de noviembre de este año. En esta presentación van a sonar varias canciones del álbum. Para los que no nos vieron en vivo aún, les contamos que en nuestros shows pueden aparecer covers de Nirvana o Foo Fighters como de Charly Garcia o Pappo. También hemos tocado de Soda, los Redondos, Divididos y solemos hacer un medley de rock nacional que repasa varias canciones de los 80; asique algo de todo eso va a haber. También solemos regalar algún merchandising, como stickers, gorras o remeras. En este show esperamos conocer otras bandas que tocarán esta fecha con nosotros. Nos gusta compartir experiencias y conocer música nueva. Hay gente que ya conoce algunas canciones y se animan a cantar y bailarlas. Para los que recién nos están descubriendo, los invitamos a que nos busquen en las plataformas y vayan a escuchar el disco "Martes 30" y los esperamos a todos y les prometemos a todos que la vamos a pasar super bien.

Fuente fotografías: prensa Simulando un Vuelo.