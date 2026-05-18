Milei volvió a cargar contra el “wokismo” mientras el mundo discute poder, guerra y economía

El Presidente retomó su cruzada ideológica contra la cultura “woke” y volvió a presentarla como una amenaza para Occidente. Mientras Milei insiste con una agenda cultural que tuvo auge hace cinco años, la foto internacional hoy parece más cercana a Xi Jinping dialogando con Donald Trump que a las viejas guerras identitarias de redes sociales y universidades.
 
Política18/05/2026

1e351005-38ab-4c75-b92e-c4993e1de90bEste fin de semana, el presidente Javier Milei volvió a causar polémica en redes sociales luego de lanzar un nuevo ataque contra el avance de la cultura "woke", una bandera discursiva presuntamente enfocada en la justicia social y los derechos humanos, en el plano internacional.

"LA DERROTA DEL WOKISMO. Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto nos condenaron", sostuvo el libertario a través de su cuenta de X.

En su descargo, Milei citó la publicación de un referente tecnológico europeo que califica al "wokismo" como "la peor de las mierd*s ideológicas", y añadió: "El desastre es cada vez más evidente. Pensar que alguien dijo Occidente está en peligro y lo trataron de loco... ÁNIMO. Ya evolucionarán. VLLC!".

En su publicación, el jefe de Estado argentino aprovechó para reflotar sus advertencias con respecto al rumbo de las sociedades modernas y apuntó contra aquellos que cuestionaron su mirada geopolítica y lo calificaron de "loco" al lanzar sus advertencias.

En el mensaje citado, el empresario tecnológico francés Brivael Le Pogam pedía disculpas en nombre de todos los franceses y reconoce su arrepentimiento por el impacto de la "Teoría Francesa", que, según indicó, le habría dado paso al wokismo.

La publicación del presidente argentino se encuentra alineada con la postura que adoptó en los diferentes foros internacionales desde el inicio de su gestión, advirtiendo que el avance de la cultura "woke" representa una amenaza a los valores occidentales y el funcionamiento de las economías de mercado.

Fue a principios de 2025 en el Foro Económico Mundial de Davos donde el mandatario calificó la mencionada cultura como "un cáncer que hay que extirpar", mismo discurso en el que apuntó contra el feminismo radical, la agenda de género y el colectivismo económico.

Mientras Milei insiste en dar una batalla cultural contra el “wokismo”, buena parte del tablero global parece haber corrido hacia otro eje de discusión mucho más pragmático y geopolítico. La agenda internacional ya no gira exclusivamente alrededor de debates identitarios que dominaron redes, universidades y medios occidentales durante la segunda mitad de la década pasada, sino sobre reconfiguración de poder, guerra comercial, energía, inteligencia artificial, rearme industrial y disputas por liderazgo global. La imagen de Xi Jinping dialogando con Donald Trump o el regreso de políticas proteccionistas en Estados Unidos y Europa parecen reflejar mejor el clima de época que las viejas discusiones culturales de 2020. Incluso sectores conservadores internacionales comenzaron a desplazar el foco desde la “guerra woke” hacia la competencia estratégica entre potencias y la crisis económica global.

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