Nuevo tarifazo en colectivos y trenes: viajar entre el Conurbano y CABA volvió a subir

El ajuste forma parte de una serie de incrementos escalonados que se aplicarán durante los próximos meses. El pasaje de colectivo en las líneas que unen CABA con el conurbano aumentará el 2%. Y el de tren subirá el 18%.

A partir de hoy, los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán nuevos aumentos en las tarifas de colectivos y trenes. Las subas forman parte de un esquema de incrementos escalonados que se aplicará durante los próximos meses con el objetivo de reducir subsidios y mejorar la situación financiera del sector.

En los colectivos de jurisdicción nacional -más de 100 líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con diferentes distritos del conurbano- se aplicará un aumento del 2%. Según la Resolución 20/2026 publicada dís atrás en el Boletín Oficial, el boleto mínimo para usuarios con tarjeta SUBE registrada pasará de $700 a $714. La tarifa social será de $321,30 y quienes no tengan la SUBE nominalizada deberán pagar $1428.

Las líneas alcanzadas por el incremento son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111 y 113.

También la 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

El Gobierno prevé otros dos aumentos consecutivos del 2% en el boleto de colectivo, programados para el 15 de junio y el 15 de julio. Con estas actualizaciones, el aumento acumulado alcanzará aproximadamente el 6,1% y el pasaje mínimo superará los $740.

Por su parte, las tarifas de los trenes subirán un 18%. Desde este lunes, el boleto mínimo de las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza aumentará de $280 a $330.

El esquema tarifario ferroviario también contempla nuevas subas mensuales: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Si se concretan todos los ajustes previstos, la tarifa mínima acumulará un incremento cercano al 90% y llegará a $530 hacia septiembre.

Desde comienzos del próximo mes, los boletos de colectivo en el AMBA aumentarán entre un 4,6% y un 4,8%, en línea con la inflación registrada en abril. Así, el pasaje mínimo de las empresas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires costará $788,41, mientras que en la Provincia ascenderá a $1015,06.

Con esta actualización, las tarifas del transporte automotor acumularán en lo que va de este año un incremento del 54,16% en PBA y del 32,83% en CABA; cifras que superan la inflación acumulada del primer cuatrimestre, que fue del 12,3%. Este mes, los boletos ya registraron subas del 11,16% en la Provincia y del 5,4% en el distrito porteño.

La suba responde al mecanismo de ajuste automático que aplican tanto CABA como la Provincia, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y le suma dos puntos porcentuales. La tarifa refleja no sólo la inflación pasada, sino también un componente extra que acelera los aumentos.